126 دوره آموزشی توسط اداره کل تعاون زنجان برگزار شد

رحیم امینی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، با اشاره به اینکه تعداد دوره های برگزار شده بیش از دوره های ابلاغی از سوی وزارت تعاون بوده است، افزود: در 126 دوره برگزار شده دوهزار و 483 نفر به صورت رایگان از آموزش های ارائه شده بهره مند شده اند که با توجه به اینکه برنامه ابلاغی از سوی دولت 220 نفر بود امسال شاهد تحقق 113 درصدی بودیم.

وی ادامه داد: همچنین به لحاظ تعداد نفرات آموزش دیده نیز شاهد آموزش 36 هزار و 518 نفرساعت بود که با توجه به برنامه ابلاغی دولت که تعداد 33 هزار 578 نفر ساعت بود این میزان 9 درصد رشد دارد.

امینی با بیان اینکه آموزش های ارائه شده از سوی اداره آموزش، ترویج و کارآفرینی اداره کل تعاون این استان در سال 1389 را می توان در دو محور عمومی و تخصصی عنوان کرد و ادامه داد: ترویج و نهادینه کردن فرهنگ تعاون بستر مناسبی را برای توسعه و پیشرفت جامعه فراهم می کند.

امینی با تاکید بر اینکه توجه به کیفیت، اثربخشی و ارتقاء سطح دوره های آموزشی رویکرد اساسی و از اولویت های اداره کل تعاون استان زنجان در سال جاری است، افزود: آموزش تعاونگران وعلاقمندان بخش تعاون مقوله ای مهم است و آموزش نقشی مهم در راستای پیشبرد اهداف و افزایش میزان بهره وری ایفا می کند.