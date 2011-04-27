شیر یارانه ای در زنجان تا آخر اردیبهشت توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مجید مصطفوی ظهر چهارشنبه افزود: دستورالعملی مبنی بر توزیع شیر یارانهای تا آخر اردیبهشت ماه به سازمان ارسال شده و شیر یارانهای با قیمت مصوب سال گذشته در اختیار همشهریان قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه در فروردین سالجاری شیر یارانهای در 26 روز کاری توزیع شد ادامه داد: مطابق فروردین سال90، در اردیبهشتماه نیز شیر یارانهای بهمدت 26 روز کاری توزیع میشود.
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی سازمان ادامه داد: شیر یارانهای با قیمت مصوب 350 تومان در اختیار خریداران قرار میگیرد.
مصطفوی با اشاره به اینکه هنوز دستورالعمل جدیدی برای توزیع شیر یارانهای از سوی ستاد از اردیبهشتماه به بعد ابلاغ نشده است ادامه داد: در صورت اخذ برنامههای جدید طبق دستورالعمل جدید شیر یارانهای توزیع میشود.
سرپرست معاونت توسعه بازرگانی سازمان بازرگانی زنجان افزود: در حال حاضر 63 هزار لیتر شیر در سطح استان توزیع و از این میزان 41 هزار لیتر در شهرستان زنجان توزیع میشود.
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