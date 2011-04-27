به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، کامیار وثوقی ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از بیمارستان خلیج فارس در جمع خبرنگاران گفت: با اجرای این طرح، ظرفیت بیمارستان خلیج‌فارس بندرعباس به 300 تختخواب افزایش می‌یابد.

وی با بیان اینکه طرح توسعه بیمارستان خلیج‌فارس از مصوبات دوردوم سفر هیئت دولت است، تصریح کرد: دراین طرح که از سال 86 آغاز شده بخش‌های آنژیوگرافی، سی‌تی‌اسکن اسپیرال، دیالیز، سنگ‌شکن و NICU اضافه می‌شود.

دکتر وثوقی ادامه داد:‌ بخش NICU درحال تکمیل است. عملیات ساختمانی و تاسیساتی بخش سی‌تی‌اسکن نیز پایان یافته ودرحال خرید دستگاه‌ها هستیم، تمام تجهیزات بخش دیالیز که چهار دستگاه دیالیز ومتعلقات آن است، خریداری شده و در مرحله تجهیز است، بخش سنگ‌شکن نیز در مراحل پایانی است.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان هرمزگان اظهارداشت: درطرح توسعه اتاق عمل بیمارستان خلیج‌فارس از چهار اتاق به هشت اتاق افزایش می‌یابد، که در مرحله نصب تجهیزات است.

وی خاطرنشان کرد: نیروی متخصص درمانی نیز همزمان با طرح توسعه جذب می‌شود.

وی با بیان اینکه راه‌اندازی بخش MRI جزو مصوبات سفر هیات دولت به هرمزگان نبوده است، گفت: عملیات فیزیکی بخش آنژیوگرافی بدلیل تغییر درمکان آن با تاخیر روبرو شد که هم‌اکنون پس از اصلاح نقشه ها، عملیات احداث آن با جدیت درحال پیگیری است.

وثوقی با اشاره به اینکه جمعیت استان هرمزگان درحال افزایش است که با راه اندازی بخشهای جدید بیمارستان خلیج فارس، مشکلات درمانی بسیاری از بیماران این استان به ویژه جمعیت بیمه شده استان هرمزگان رفع می شود.

دکتر وثوقی یادآور شد: مدیریت درمان تامین اجتماعی استان درقالب درمان مستقیم وغیرمستقیم به 712 هزار بیمه‌شده تامین اجتماعی خدمات ارایه می‌دهد.

وی اجرای طرح نوبت‌دهی تلفنی در درمانگاه بیمارستان خلیج‌فارس و اجرای طرح زایمان در آب را از جمله طرح‌های این مدیریت درسال گذشته عنوان نمود.

وی از راه‌اندازی دستگاه آنژیوگرافی عروق چشم در بیمارستان خلیج‌فارس خبر داد و گفت: برای نخستین بار دراستان این دستگاه راه‌اندازی شده و آماده ارایه خدمات به شهروندان هرمزگانی است.