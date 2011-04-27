کنسرت رضا صادقی در استرالیا برگزار می شود

مدیر برنامه رضا صادقی با اعلام این خبر در توضیج کم و کیف برگزاری این کنسرت به خبرنگار مهر، گفت : این کنسرت در تاریخ های 31 اردیبهشت و 6 خردادماه در سیدنی و ملبورن برگزار می شود.

حسین خانی در ادامه به قطعاتی که در مجموع این اجراها به روی صحنه می رود اشاره کرد و گفت :اغلب قطعات این اجرا از دو آلبوم "پیراهن مشکی" و " وایسا دنیا" خواهد بود و در بخش ویژه قطعه " خدا رو چی دیدی " به روی صحنه می رود.

وی در پایان به دیگر برنامه های این گروه موسیقی اشاره کرد و گفت : پس از برگزاری کنسرت در استرالیا در تاریخ 20 و 23 خرداد ماه در آلمان اجرای برنامه داریم و پس از آن در هلند و لندن کنسرت هایی برگزار می کنیم.