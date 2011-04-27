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۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۰۵

کنسرت رضا صادقی در استرالیا برگزار می شود

کنسرت رضا صادقی در استرالیا برگزار می شود

کنسرت موسیقی پاپ به خوانندگی رضا صادقی در استرالیا برگزار می شود.

مدیر برنامه رضا صادقی با اعلام این خبر در توضیج کم و کیف برگزاری این کنسرت به خبرنگار مهر، گفت : این کنسرت در تاریخ های 31 اردیبهشت و 6 خردادماه در سیدنی و ملبورن برگزار می شود.

حسین خانی در ادامه به قطعاتی که در مجموع این اجراها به روی صحنه می رود اشاره کرد و گفت :اغلب قطعات این اجرا از دو آلبوم "پیراهن مشکی" و " وایسا دنیا" خواهد بود و در بخش ویژه قطعه " خدا رو چی دیدی " به روی صحنه می رود.

وی در پایان به دیگر برنامه های این گروه موسیقی اشاره کرد و گفت : پس از برگزاری کنسرت در استرالیا در تاریخ 20 و 23 خرداد ماه در آلمان اجرای برنامه داریم و پس از آن در هلند و لندن کنسرت هایی برگزار می کنیم.

کد مطلب 1299190

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