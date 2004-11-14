ابومازن از يك سوءقصد جان سالم به در برد

به گزارش خبرگزاري مهر، ابومازن كه امروز براي ديدار با مسئولان گروه هاي فلسطيني و هيات هاي وابسته به سازمان آزاديبخش فلسطين " ساف" به نوار غزه سفر كرده بود، ساعاتي پيش در مراسم عزاداري كه براي يادبود ياسرعرفات رئيس فقيد تشكيلات خودگردان فلسطين كه پنج شنبه گذشته دارفاني را وداع كرده بود، هدف سوء قصد مردان ناشناس قرار گرفت.



به گزارش الجزيره به داخل خيمه مراسم عزاداري براي عرفات تيراندازي صورت گرفت كه طي آن دو تن از نيروهاي امنيتي تشكيلات خودگردان كشته شدند.



ابومازن امروزازسوي جنبش فتح به عنوان نامزد رسمي اين جنبش براي انتخابات تعيين جانشين ياسرعرفات انتخاب شد.



لازم به ذكر است با وجودي كه محمود عباس 69 ساله نخست وزير سابق چه بسا قدرتمند ترين فرد براي جانشيني عرفات باشد اما از محبوبيت گسترده اي ميان مردم فلسطين برخوردار نيست زيرا يك نظر سنجي نشان داد كه مروان برغوثي دبير جنبش فتح در كرانه باختري كه هم اكنون در سياهچال هاي رژيم صهيونيستي اسير است و بايد پنج سال حبس را سپري كند مطرح ترين و نامزد برتر ملت فلسطين براي جانشيني عرفات است.

