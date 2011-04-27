۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۴۶

تورنمنت بسکتبال ترکیه/

تیم نونهالان ایران به جمع هشت تیم برتر صعود کرد

تیم بسکتبال نونهالان کشورمان با مجموع پنج پیروزی و دو شکست به مرحله یک چهارم نهایی تورنمنت بین المللی ترکیه صعود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب تورنمنت بین‎المللی بسکتبال ترکیه، تیم نونهالان کشورمان در مصاف با تیم‎های آذربایجان و چک به ترتیب با نتایج 25 بر 14 و 33 بر 20 به برتری دست یافت اما دیدار مقابل مونته نگرو را با نتیجه 22 بر 30 واگذار کرد.

بسکتبالیست‎های نونهال کشورمان پیش از این دیدار نیز در مصاف با رومانی با نتیجه 17 بر 23 متحمل شکست شده بودند. آنها که دو دیدار نخست خود را با پیروزی برابر روسیه و  قطر تمام کرده بودند در آخرین دیدار برگزار شده به مصاف بلاروس رفتند و با نتیجه 23 بر 17 صاحب پیروزی شدند.

تیم بسکتبال نونهالان کشورمان با مجموع 5 پیروزی به دست آمده و دو شکستی که متحمل شدند به مرحله یک چهارم نهایی تورنمنت بین‎المللی ترکیه صعود کرده و در جمع هشت تیم برتر این رقابت‎ها قرار گرفتند.

تورنمنت بین‎المللی ترکیه به صورت 3 به 3 برگزار می‎شود.

