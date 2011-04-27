صرفه جویی 30 میلیون دلاری در پالایشگاه بندرعباس

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، هاشم نامور ظهر چهارشنبه در نشست مطبوعاتی بیان کرد: برای پالایش هر یکصد بشکه نفت خام (حدود 500 دلار) در پالایشگاه های کشور به طور متوسط معادل پنج بشکه نفت خام انرژی مصرف می شود، اما این رقم در پالایشگاه بندرعباس به حدود 4.5 تا 4.6 بشکه رسیده است.

نامور با بیان اینکه هزینه های تامین انرژی بیش از 60 درصد هزینه های جاری و عملیاتی یک پالایشگاه را تشکیل می دهد، افزود: بهبود سوخت، ضایعات از مهمترین شاخصهای مصرف انرژی در پالایشگاه هاست.

نامور از کاهش 35.6 درصدی ضایعات پالایشگاه بندرعباس در سال گذشته در قیاس با سال پیش از آن خبر داد و افزود: میزان ضایعات این پالایشگاه از 99 درصد در سال 88 به 64 درصد وزنی خوراک ورودی پالایشگاه در سال گذشته کاهش یافت که معادل 25 میلیون دلار صرف جویی است.

به گفته مدیرعامل شرکت پالایش نفت بندرعباس، سوخت مصرفی در این شرکت سال گذشته با سه درصد کاهش نسبت به سال پیش از آن به 4.22 درصد وزنی خوراک ورودی کاهش یافت که این میزان معادل نیم میلیون دلار صرف جویی ارزی محاسبه شده است.

وی در تشریح پروژه های در دست اجرای این شرکت در بخش انرژی گفت: راه اندازی سامانه پیش گرمکن هوای واحد تقطیر01، همکاری در پروژه سامانه انرژی پالایش و پخش، استفاده از آبگرمکن خورشیدی در شهرک مروارید، پروژه ممیزی انرژی، امکان سنجی بازیافت مشعل پالایشگاه و نصب میتر در مسیر گازهای مشعل، از جمله پروژه های در دست اجرای پالایشگاه بندرعباس است.

پالایشگاه بندرعباس به عنوان مدرنترین و تنها پالایشگاه تصفیه نفت خام سنگین و فوق سنگین در خاورمیانه خرداد سال 1376 در زمینی به گستردگی 700 هکتار به بهره برداری رسید.