بزرگترین شهربازی کشور به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، مرتضی حسام نژاد ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران بزرگترین پارک بازی مدرن و جذاب کشور با عنوان شهر رویاها را از شاخص ترین طرح اصفهان عنوان و خاطرنشان کرد: این پروژه عظیم در فضایی به مساحت 170 هزار متر مربع در کمربندی شرق اصفهان در حال اجراست که در این مجموعه با توجه به ساختار معماری و جاذبه های متنوع شرایطی برای خانواده ها فراهم خواهد آمد تا در هر رده سنی و در شرایط آب و هوایی مختلف لحظاتی بیاد ماندنی را تجربه کنند.

وی با بیان اینکه این شهربازی مدرن با هفت بخش موضوعی مختلف و مدرن و بیش از 70 جاذبه متنوع در فضاهای باز و بسته، این قابلیت را دارد که بین 70 تا 600 بازدید کننده را به طور میانگین در عرض هفت دقیقه سرگرم کند، اذعان داشت: در کنار این مجموعه عظیم تفریحی، جاذبه های دیگری از قبیل فضاهای تجاری، ورزشی، اقامتی، محیطی متفاوت را برای تفریح و سرگرمی و خرید در اختیار مردم قرار خواهد داد.

حسام نژاد اظهار داشت: این مجموعه با زیربنایی بالغ بر 50 هزار متر مربع طراحی شده و شامل دو بخش اصلی هتل چهار ستاره ومجموعه تجاری است.

وی با اشاره به قسمتهای مختلف شهربازی اعم از سالن بازی های کامپیوتری، سینمای چهاربعدی، گردش فضایی، شهر دایناسورها، استودیوی جلوه های ویژه، بازی های آبی، بازی در فضای باز افزود: کارفرمای این پروژه شهرداری اصفهان است و با اعتبار یک هزار میلیارد ریال تا اوایل سال آینده در اختیار شهروندان قرار می گیرد.

معاون اداری و مالی شهرداری اصفهان اعتبار ساخت این مجموعه تفریحی را حدود 60 میلیارد تومان بیان کرد و افزود: در این شهربازی مدرن سالنهای بازیهای کامپیوتری، سینمای چهاربعدی، گردش فضایی، استودیوی جلوه های ویژه، بازیهای آبی در فضای باز و شهر دایناسورها طراحی شده است.

حسام نژاد به پیشرفت 43درصدی عملیات اجرایی مراکز تجاری، ورزشی و اقامتی شهر رویاها اشاره کرد و بیان داشت: این مراکز دارای 120واحد اتاق و سوئیت، سالن های چند منظوره، فروشگاه، رستوران گردان، سالنهای ورزشی و استخر است.

وی این مجموعه را یکی از بزرگترین و مجهز ترین شهربازی های خاورمیانه و در نوع خود منحصر به فرد اعلام و اظهار امیدواری کرد: این پروژه تا اوایل سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

معاون اداری ومالی شهرداری با بیان اینکه شرکت هنگ کنگی مربوطه در قبال فروش تجهیزات مورد نیاز شهربازی اصفهان بخشی از هزینه‌های خود را به صورت نقدی و مابقی آن از فروش بلیت دریافت خواهد کرد، خاطرنشان کرد: استانداردهای به‌ روز دنیا به منظور ایمنی لازم در شهربازی اصفهان رعایت شده همچنین دستگاه‌های خریداری شده از هنگ کنگ است.