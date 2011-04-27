همه دستگاه ها در اجرای پدافند غیرعامل تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه ظهر چهارشنبه در جلسه شورای پدافند غیرعامل استان که در محل سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار داشت: طرح هایی که در این شورا ارائه می شود باید در کارگروه های ذیربط به دقت مورد بررسی و تبادل نظر قرار گیرد.

وی با بیان اینکه طرحهای پدافند غیرعامل استان باید در راستای کاهش آسیب پذیری و استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود باشد، گفت: امکانات و منابع موجود باید به دقت مورد شناسایی قرار گیرند تا نسبت به ایمن سازی آنها اقدامات لازم صورت گیرد.

منکرسی با بیان اینکه ذخیره سازی و ایمن سازی از امکانات و خدمات موجود در مواقع بحران ضروری است، ادامه داد: همه دستگاه ها در مواقع بحران باید با جدیت ورود پیدا کنند و تلاش خود را در راستای استفاده بهینه از تمام ظرفیت ها بکار گیرند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه در ادامه خاطرنشان کرد: دشمنان همواره به دنبال طراحی توطئه و دسیسه علیه کشور هستند لذا ضرورت دارد متناسب با ترفندهای دشمنان برنامه های ما نیز به روز باشد.