بازدید اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از دانشگاههای چین

به گزارش خبرنگار مهر، هدف سفر برخی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به کشور چین، آشنایی با نحوه قانونگذاری در حیطه آموزش و فعالیت های دانشگاهی بود. این نمایندگان با رهبر مسلمانان چین، دانشجویان چینی رشته زبان و ادبیات فارسی و دانشجویان ایرانی حاضر در چین نیز دیدار و گفتگو کردند.

اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این سفر در حوزه فعالیت‌های پارلمانی، آشنایی با نحوه قانونگذاری در حیطه آموزش و فعالیت‌های دانشگاهی، بازدید از مدارس، دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی را در دستور کار خود قرار داده بودند.

پیشرفت چین در بسیاری از حوزه‌های علمی و موفقیت در بازاریابی، دلیل انتخاب این کشور برای سفر نمایندگان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بود.

کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به منظور کسب تجربیات بیشتر در حوزه آموزش، سفرهای داخلی و خارجی را طرح ریزی کرده است تا سبک و سیاق و نوع آموزش و فعالیت‌های آموزشی درحیطه فنی و حرفه ای و در حوزه های رسمی آموزش را بررسی کند.