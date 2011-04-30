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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۸:۵۰

غفوری فرد در گفتگو با مهر:

رایزنی مستمر وزارت خارجه با مقامات خاورمیانه برای حل بحران بحرین ضروری است

رایزنی مستمر وزارت خارجه با مقامات خاورمیانه برای حل بحران بحرین ضروری است

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی با اشاره به کشتار مردم مظلوم بحرین خواستار رایزنی منسجم و مستمر وزارت امور خارجه با مقامات کشورهای خاورمیانه برای حل بحران در این کشور شد .

حسن غفوری فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به کشتار مردم مظلوم بحرین و حمله به مساجد و حسینیه ها در این کشور گفت: متاسفانه وزارت خارجه دچار یک انفعال شده است و در این موارد حضور فعالی ندارد.

وی وقایع بحرین را بسیار غمناک خواند و افزود: مجامع بین المللی نیز در مقابل این فجایع که در بحرین نسبت به مردم انجام می شود، سکوت کرده اند و حداقل کاری که جمهوری اسلامی می تواند در قبال مظلومیت مردم بحرین انجام دهد این است که حضور فعال تری در مجامع بین المللی جهان داشته باشد.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دیپلماسی خارجی ما باید با رساندن صدای مظلومیت مردم بحرین به مجامع بین المللی جهان، سازمان های بین المللی را متوجه جنایاتی کند که در بحرین اتفاق می افتد.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس همچنین افزود: وزارت خارجه باید رایزنی با مقامات خاورمیانه را به صورت منسجم و مستمر در دستور کار خود قرار دهد و حمایت معنوی خود را از مردم بحرین اعلام کند.

غفوری فرد تاکید کرد: دستگاه دیپلماسی کشور باید حضور فعال تری در مجامع بین المللی برای دفاع از مردم مظلوم بحرین داشته باشد.

کد مطلب 1299243

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