حضور دوندگان عراقی در مسابقات جایزه بزرگ ایران شایعه است

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های دوومیدانی جایزه بزرگ کشور از نهم اردیبهشت‌ماه در مواد دوهای سرعت و امدادی و 800 متر در مجموعه آفتاب انقلاب تهران برگزار می شود. در حالیکه طبق اعلام فدراسیون دوومیدانی این مسابقات تنها با حضور ورزشکاران ملی کشور برگزار خواهد شد، شنیده می شود که تیم عراق با 6 ورزشکار به تهران سفر خواهد کرد.

به دنبال این خبر، پژمان معتمدی سرپرست دبیری فدراسیون دوومیدانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خبر حضور تیم عراق در ایران تنها یک شایعه است. ما از ابتدا هم بنا داشتیم این مسابقات را به صورت داخلی برگزار کنیم با این حساب هیچ کشور داخلی برای شرکت در مسابقات جایزه بزرگ کشوری دعوت نشده است.

وی ادامه داد: هرساله مسابقات دوومیدانی جایزه بزرگ کشور برگزار می‌شد اما امسال با تصمیم فدراسیون جدید این رقابت‌ها تفکیک و به شکل کاملا تخصصی برگزار خواهد شد.

سرپرست دبیری فدراسیون دوومیدانی خاطرنشان کرد: در مسابقات این هفته به غیر از دوهای امدادی وسرعتی، رقابتهای 800 متر هم برگزار می شود. در کنار آن محمد محسن ربانی رکورددار پرش با نیزه کشور هم به خاطر ادامه تمرینات و فوت پدرش از ما فرصت خواست تا در یک مسابقه دیگر شرکت کند. با درخواست این ورزشکار وی به تنهایی در حاشیه مسابقات روز جمعه شرکت خواهد کرد.