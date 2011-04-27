خواهرخواندگی شیراز با یکی از شهرهای بزرگ هند

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، در این دیدار دو طرف پیرامون لوح یادبود ابوالکلام آزاد در میدانی به همین نام، برگزاری برنامه های مشترک فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و گردشگری بین دو کشور، ارتقای سطح همکاری در زمینه تبادل تجارب دو کشور در حوزه های شهرسازی، فرهنگ شهروندی و شهروند فرهنگی، ارتقای سطح همکاری در ترمیم بناهای سنتی هند موجود در ایران، برگزاری هفته های فرهنگی دو کشور با اولویت فرهنگ استان فارس در دو کشور، تبادل تیمهای ورزشی و برگزاری مسابقات نیمه حرفه ای و حرفه ای، راه اندازی تورهای گردشگری جذابیتهای توریستی و... به بحث و تبادل نظر پرداختند.

همچنین دبیر دوم سیاسی سفارت هند در این دیدار رسما از هیئت ایرانی برای حضور در یکی از شهرهای بزرگ هند به منظور الگوبرداری از مدیریت شهری دعوت کرد.

با توجه به مزیتهای کلیدی شهر شیراز به عنوان قطب سلامت، قطب دانشگاهی، قطب الکترونیک و مهد تمدن اسلامی ایرانی، مقرر شد مقدمات خواهرخواندگی شهر شیراز با یکی از شهرهای بزرگ هند توسط دو طرف بررسی شود.