محمود یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دیدار این تیم برابر ملوان ضمن بیان مطلب فوق گفت: این دیدار برای ما، بازی مرگ و زندگی است و باید در این مسابقه پیروزی شویم. تمام بازیکنان هم برای حضور پرقدرت در این بازی در تمرینات به بهترین شکل شرکت کردند و در حال حاضر در شرایط خوبی قرار داریم.

وی ادامه داد: هنوز به بقا در لیگ برتر امیدواریم و به همین خاطر در بازی‌های باقیمانده با تمام قوا به میدان خواهیم رفت تا با کسب 9 امتیاز باقیمانده بتوانیم شانس خود را برای تداوم حضور در لیگ از دست ندهیم.

مدیرفنی تیم فوتبال استیل آذین در مورد تیم فوتبال ملوان هم اظهار داشت: آنها تیم خوبی هستند که از مربی فهیمی هم سود می‌برند، البته با توجه به اینکه در حاشیه امنیت قرار دارند، زیاد مشکلی بابت سقوط ندارند. گرچه آنها دوست دارند برابر تماشاگرانشان پیروز شوند اما برای ما مسئله مهم تنها پیروزی در این دیدر است.

یاوری در مورد اینکه سرمربی ملوان تاکید کرده برای ارائه بازی پاک و جوانمردانه به فکر پیروزی در این دیدار است، افزود: مطمئنم تیم‌های شهرستانی همیشه فوتبال پاکی را ارائه می‌‎دهند و شکی در آن وجود ندارد اما در این شرایط هم ما تمام توانمان را برای رسیدن به پیروزی به کار می‌بندیم.

وی در مورد بیماری حسین هدایتی و تاثیر آن بر تیم خاطرنشان کرد: خدا را شکر وضعیت ایشان بهتر شده و در خانه استراحت می‌کنند. وی فرد بزرگی است که قصد خدمت به فوتبال ایران دارد و بازیکنان هم برای رضایت هدایتی با قدرت برابر ملوان به میدان می‌روند.

مدیرفنی تیم فوتبال استیل آذین در پایان گفت: متاسفانه مسئولان ملوان به ما زمین ندادند، به همین دلیل مجبور شدیم امروز در تهران بمانیم و خسارت زیادی را متحمل شدیم. تا به حال این اتفاق برای من نیفتاده بود که یک شهر به ما برای تمرین زمین ندهند اما مسئولان هیئت فوتبال ما را به ملوانی‌ها ارجاع دادند و ملوانی‌ها هم زمین به ما ندادند که این مسئله ناراحت کننده بود.

دیدار تیم‌های فوتبال ملوان بندرانزلی و استیل آذین از هفته سی و دوم رقابت‌های لیگ برتر روز جمعه هفته جاری با قضاوت احمد صالحی در ورزشگاه تختی انزلی برگزار می‌شود.