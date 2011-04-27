دو میلیون کودک و نوجوان عضو کانون پرورش فکری هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سید صادق رضایی بعد ازظهر چهارشنبه در آیین تودیع و معارفه مدیر کانون استان بوشهر افزود: برنامه 90 روز تعطیلی در تابستان 90 امسال اجرا می شود که براساس آن در هر روز از تعطیلات یک عنوان کتاب جدید در اختیار اعضای کانون قرار می گیرد .

وی گفت: از نیمه خرداد تا 80 روز هم 80 فیلم در مراکز کانون به نمایش درخواهد آمد .

رئیس هیئت مدیره کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور با اشاره به حمایت از فعالان عرصه فرهنگی کودک و نوجوان اضافه کرد: آمادگی حمایت از آثار هنرمندان در زمینه های شعر قصه و رمان کودک و نوجوان را داریم .