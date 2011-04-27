دو میلیون کودک و نوجوان عضو کانون پرورش فکری هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سید صادق رضایی بعد ازظهر چهارشنبه در آیین تودیع و معارفه مدیر کانون استان بوشهر افزود: برنامه 90 روز تعطیلی در تابستان 90 امسال اجرا می شود که براساس آن در هر روز از تعطیلات یک عنوان کتاب جدید در اختیار اعضای کانون قرار می گیرد.
وی گفت: از نیمه خرداد تا 80 روز هم 80 فیلم در مراکز کانون به نمایش درخواهد آمد.
رئیس هیئت مدیره کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور با اشاره به حمایت از فعالان عرصه فرهنگی کودک و نوجوان اضافه کرد: آمادگی حمایت از آثار هنرمندان در زمینه های شعر قصه و رمان کودک و نوجوان را داریم.
در این آیین از خدمات قادریان قدردانی و امیرپور به عنوان مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان معرفی شد.
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