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۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۲۵

در سطح کشور/

دو میلیون کودک و نوجوان عضو کانون پرورش فکری هستند

دو میلیون کودک و نوجوان عضو کانون پرورش فکری هستند

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور گفت: بیش از 800 منطقه کشور دارای کانون است که سالانه دو میلیون عضو اوقات فراغتشان را در این مراکز سپری می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سید صادق رضایی بعد ازظهر چهارشنبه در آیین تودیع و معارفه مدیر کانون استان بوشهر افزود: برنامه 90 روز تعطیلی در تابستان 90 امسال اجرا می شود که براساس آن در هر روز از تعطیلات یک عنوان کتاب جدید در اختیار اعضای کانون قرار می گیرد.

وی گفت: از نیمه خرداد تا 80 روز هم 80 فیلم در مراکز کانون به نمایش درخواهد آمد.

رئیس هیئت مدیره کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور با اشاره به حمایت از فعالان عرصه فرهنگی کودک و نوجوان اضافه کرد: آمادگی حمایت از آثار هنرمندان در زمینه های شعر قصه و رمان کودک و نوجوان را داریم.

در این آیین از خدمات قادریان قدردانی و امیرپور به عنوان مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان معرفی شد.

کد مطلب 1299306

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