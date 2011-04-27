به گزارش خبرگزاری مهر، هدف از برگزاری این مسابقه، آشنایی نسل سوم با شخصیتهای مهم انقلابی و نقش آنان در پیروزی انقلاب اسلامی است.

در نخستین مسابقه مشاهیر انقلاب بخشهایی از زندگی استاد مطهری در قالب بروشور با زبانی ساده و داستانی به همراه سئوالات مسابقه میان دانش آموزان توزیع می شود و 23 اردیبهشت پس از پایان مهلت این مسابقه به برگزیدگان جوایزی اهدا خواهد شد.

سوالات این مسابقه از کتاب "داستانی که تمام نمی شود" طراحی شده است؛ این کتاب اثراحمد عربلو است و داستان زندگی شهید مرتضی مطهری را بیان می‌کند.

"داستانی که تمام نمی شود" در 13 فصل یا 13 روایت بازگوی می‌شود؛ شخصیت اول داستان، یک معلم نویسنده است که قرار است داستانی از زندگی شهید مطهری بنویسد. 10 فصل از این کتاب نیز از زبان یکی از شاگردان شهید مطهری روایت می‌شود.

مسابقه بعدی مشاهیر از زندگی شهید دکتر بهشتی و شهید رجایی طراحی خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه سوالات و شرکت در این مسابقه به کتابخانه آفتاب فرهنگسرای انقلاب اسلامی واقع در بزرگراه شهید تواب صفوی، خیابان کمیل شرقی مراجعه کنند.

