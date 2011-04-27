سازمان ثبت احوال نیازمند نگاه جدید است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی ظهر چهارشنبه در همایش سراسری مدیران کل ثبت احوال استان های سراسر کشور، اظهار داشت: در گذشته نگاه به سازمان ثبت احوال فقط به ثبت مسائل هویتی و شخصی افراد محدود شده بود که امروز باید این نگاه به کلی تغییر کند.

وی عنوان کرد: سازمان ثبت احوال و ادارات استانی و شهرستانی آن به عنوان یکی از دستگاه های اصلی و محوری در زمینه جمع آوری و دسترسی به اطلاعات و آمار کشور به شمار می رود و به همین دلیل باید از توان آنها در راستای برنامه ریزی و تدوین طرح های مختلف در کشور به نحوه بهتری استفاده شود.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان گفت: امروز علاوه بر ثبت اطلاعات فردی و هویتی اشخاص، سازمان ثبت احوال آمار بسیار خوبی را در اکثر حوزه ها در اختیار دارد که می توان با بهره گرفتن از تکنولوژی های روز زمینه برای استفاده بهینه و مناسب از این آمار و اطلاعات را فراهم کرد.

وی بیان داشت: باید به گونه ای برنامه ریزی کرد که جایگاه سازمان ثبت احوال به عنوان یکی از سازمان های بسیار مهم در عرصه ارائه آمار و اطلاعات سریع و به روز در کشور ارتقاء یابد که برای رسیدن به این مهم باید همکاری جمعی و همه جانبه ای در دستور کار قرار گیرد.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی اهمیت ثبت وقایع مختلف به ویژه در حوزه هویتی در کشور را مهم ارزیابی کرد و افزود: ثبت به موقع و سریع وقایع و به روز کردن آمار و اطلاعات موجود برای اداره و مدیریت هر چه بهتر جامعه یک نیاز لازم و ضروری است و ثبت احوال به عنوان یکی از سازمان های اصلی و متولی این بخش به شمار می رود.

وی در پایان سخنان خود یادآور شد: برگزاری این همایش کشوری در کردستان فرصت بسیار خوبی را برای معرفی زیبایی های این استان فرهنگی فراهم می کند و انتظار می رود که تمامی دستگاه ها و سازمان های دولتی در این راستا برنامه ریزی مناسبی را برای برگزاری همایش های کشوری و منطقه ای خود در کردستان انجام دهند.

همایش دو روزه مدیران کل ثبت احوال استان های مختلف با حضور معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال، نماینده ولی فقیه در استان، امام جمعه سنندج و استاندار کردستان از صبح امروز در سنندج آغاز به کار کرد و تا فردا ادامه خواهد داشت.