والیبال کرمان داماش را مغلوب می کند

اکبر مرجویی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: تیم والیبال کرمان چهارشنبه آینده در دیداری حساس به مصاف داماش گیلان می رود.

وی تصریح کرد: با توجه به انصراف تیم ارومیه از دیدار مقابل داماش این تیم حریف ما برای کسب عنوان پنجمی جدول است.

وی یادآورشد: تیم والیبال ارومیه و مشهد به ترتیب در رده های هفتم و هشتم جدول قرار گرفتند و تیم های کرمان و داماش با توافقی که با فدراسیون والیبال شده است به دلیل بعد مسافتی بین دو شهر و برای کاهش هزینه های رفت و آمد بین دو شهر تنها در یک دیدار در یک شهر بی طرف رضایت داده اند که برنده این بازی تیم پنجم لیگ و بازنده آن ششم می شود.

مرجویی ادامه داد: تیم والیبال کرمان از روز جمعه تمرینات خود را مجددا از سر می گیرد و در حال حاضر نیز بازیکنان تیم که به دلیل بازی های فشرده لیگ خسته شده بودند برای رفع خستگی در تعطیلات به سر می برند.

وی یادآورشد: مسئولان تیم والیبال کرمان قول داده اند که بدهی باقی مانده تیم را در روز شنبه و یکشنبه آتی تسویه کنند تا بازیکنان با خاطری آسوده در آخرین بازی خود در لیگ امسال حضور یابند.

مربی تیم والیبال کرمان گفت: تیم والیبال کرمان در دو بازی قبلی خود که در مصاف با داماش انجام داده با نتایج بسیار نزدیک بازی را واگذار کرده اما با توجه به اینکه دیگر چیزی برای از دست دادن نداریم ،نتیجه بازی مقابل داماش گیلان را از آن خود می کنیم.

وی ادامه داد: تیم والیبال کرمان بازیکنان بسیار متعصب و جنگنده دارد و در شرایط پایان فصل به کسب عنوان پنجم لیگ فکر می کنیم.