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۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۷:۰۶

به صورت سالانه/

20 هزار نمونه در مرکز تشخیص بیماریهای میگو آزمایش می شود

20 هزار نمونه در مرکز تشخیص بیماریهای میگو آزمایش می شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز ملی بررسی و تشخیص بیماری های میگو گفت: سالانه 20 هزار نمونه در مرکز ملی بررسی و تشخیص بیماریهای میگو آزمایش می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، دکتر زهرا آذر بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این مرکز سال 84 کارش را زیرنظر اداره کل دامپزشکی استان بوشهر آغاز کرده و تنها مرکز تشخیص بیماریهای میگو و دیگر آبزیان در کشور است.

وی افزود: میگوهای پرورشی در زمینه هشت بیماری مهم از جمله لکه سفید و لکه زرد از آغاز پرورش تا زمان برداشت آزمایش می شوند.

آذر گفت: علاوه بر انجام آزمایشهایی مانند تشخیص ملکولی، سلولژی، باکتری شناسی، انگل شناسی و بافت شناسی بر روی میگو و دیگر نمونه های آبزیان غذای مولد هم مورد آزمایش قرار می گیرد.

مرکز ملی بررسی و تشخیص بیماری های میگو در 18 کیلومتری جاده بوشهر – برازجان و در نزدیکی شهر چغادک قرار دارد.

کد مطلب 1299355

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