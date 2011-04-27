20 هزار نمونه در مرکز تشخیص بیماریهای میگو آزمایش می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، دکتر زهرا آذر بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این مرکز سال 84 کارش را زیرنظر اداره کل دامپزشکی استان بوشهر آغاز کرده و تنها مرکز تشخیص بیماریهای میگو و دیگر آبزیان در کشور است .

وی افزود: میگوهای پرورشی در زمینه هشت بیماری مهم از جمله لکه سفید و لکه زرد از آغاز پرورش تا زمان برداشت آزمایش می شوند .

آذر گفت: علاوه بر انجام آزمایشهایی مانند تشخیص ملکولی، سلولژی، باکتری شناسی، انگل شناسی و بافت شناسی بر روی میگو و دیگر نمونه های آبزیان غذای مولد هم مورد آزمایش قرار می گیرد .