پروازهای همدان - تهران از فرودگاه همدان برقرار شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، مدیر فرودگاه همدان در حاشیه انجام این پرواز در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: پروازهای همدان ـ تهران روزهای زوج هفته به صورت رفت و برگشت توسط شرکت هواپیمایی سها برقرار شده است.

علی کیخایی با بیان اینکه برقراری پروازهای منظم و مستمر همدان ـ تهران همواره از مطالبات جدی مردم استان بوده است، گفت: در حال حاضر پروازهای همدان ـ مشهد و بالعکس در فرودگاه همدان برقرار است و با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته درصدد هستیم که پروازهایی از همدان به ‌اهواز، کیش، ‌سوریه و حج تمتع در فرودگاه همدان دائر شود.

مدیر فرودگاه همدان با اشاره به عملکرد فرودگاه همدان در سال گذشته اظهار داشت: در سال گذشته 39 هزار و 751 مسافر از فرودگاه همدان به مقصدهای مورد نظر خودپرواز کرده‌اند.

کیخایی افزود: در زمینه جابجایی و حمل و نقل بار نیز 333 هزار و 608 کیلوگرم بار از فرودگاه همدان جابجا شده است.