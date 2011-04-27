به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمهٔ و نجعلهم الوارثین»

دیر زمانی بود که حکومت طاغوتیان در منطقه خاورمیانه امان از ملت‌های مسلمان ستانده و چنان ظلمتی را در این منطقه ایجاد کرده بود که گویی، روز روشنی برای آن متصور نیست؛‌ سالیان سال از قیام حضرت روح الله(ره)، آن پیر روشن ضمیر علیه طاغوت و طاغوتیان می‌گذشت و هجمه استعمار و استکبار چنان رخوتی را در دل مسلمانان ایجاد کرده بود که تصور هرگونه قیامی علیه دشمنان خدا و خلق خدا دشوار می‌نمود.

اینک اما روح آن امام فرزانه، آن تنها بیدارگر قرن و آن در هم شکننده نخوت و تکبر شرق و غرب در کالبد مردم مسلمان منطقه دمیده شده و چنان تحرکی را در ملت‌های مسلمان منطقه ایجاد کرده است که قبایلی هم چون آل خلیفه و آل سعود را به چنگ‌اندازی به روی خورشید آزادی و آزادی‌خواهی ملت‌ها ناچار ساخته است.

امروز روزی است که ملت‌های مسلمان فردی و جمعی ـ ان تقوموا لله مثنی و فردی ـ به پا خاسته‌اند تا زنجیر سال‌ها حقارت و بندگی را پاره کرده و مقدرات خویش را در دستان توانمندشان بگیرند.

امروز روزی است که وحدت و صلابت مردم مسلمان کشورهای منطقه در برپایی نمازهای جمعه ده‌ها هزار نفری متبلور شده است، نمازی که شأنش توحیدی و برای به وحدت رساندن کثرتی است که اگر چه دست تقدیر به جدایی آن حکم کرده، اما واقع این است که در حقیقت خود، چیزی جز وحدت را آرزو نمی‌کند.



امروز قیام‌های مردم مسلمان منطقه به شکل‌های مختلف و بر حسب منافع کشورهای صاحب نفع، مورد تفسیرهای اشتباه و غلط قرار گرفته و طبیعی است زمانی که آل سعود با رفتن مبارک مخالفت می‌کند، سقوط آل خلیفه که جای خود دارد! آل سعود از نطفه‌ای برآمده که روح عرب جاهلی در آن روان است و با عصبیت ابوسفیانی، چنان خون شیعیان بحرینی را می‌ریزد که گویی می‌خواهد انتقام نیاکان‌‌اش را از فاتح بدر و خیبر بگیرد.



امروز زمانی است که ندای «یا للمسلمین» ملت‌های مسلمان منطقه گوش فلک را کر کرده است و مگر سید شهیدان اهل قلم نفرمود: «برای هر کسی عاشورایی و برای هر کسی کربلایی است و این تفسیر درست همان است که فرموده‌اند: کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا.»



امروز، روزی است که رسانه باید زبان گویای ملت‌هایی باشد که تحقیر سالیان را فروگذاشته‌اند و می‌خواهند سرنوشت‌شان را در دستان خود بگیرند تا به عنوان مسلمان، هویتی متمایز را بر تارک هستی ثبت کنند. ...و امروز روزی است که رایحه دل‌انگیز ظهور از پس این قیل و قال‌ها، مشام هر انسان آزاده‌ای را می نوازد.



اینک اهالی رسانه و افسران عرصه مقدس جهاد نرم در آوردگاهی سخت و در آزمونی سهل و ممتنع قرار گرفته‌اند، سهل از آن بابت که صحنه روشن و بی غبار و مهیاست و ممتنع و سخت از آنجا که عرصه، عرصه تکلیف است و سنگینی بار تکلیفی که بعضا به زمین مانده است.



رسانه‌های ایران اسلامی باید سردمدار جریان رسانه‌ای دفاع از مظلومانی باشند که قربانی عصبیت و جاهلیت عربی شده‌اند و بی‌شک در کلام امید بخش خداوند تردیدی نیست که انجام کار متعلق به مستضعفین است.



بر این اساس، امضاکنندگان این بیانه با تأسی از رهبر آزاده انقلاب اسلامی، تمام توان و کوشش خود را مصروف حمایت همه جانبه از ملت‌های مظلوم منطقه خواهند ساخت تا در روزی که آن را روز حسرت نامیده‌اند در قبال وقایع روزها و ماه‌های اخیر که بر ملت‌های مسلمانان می‌رود، مغبون و سرافکنده نباشیم، کوششی هماهنگ و فراگیر برای اطلاع‌رسانی موثر درباره بیداری اسلامی.



و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون



گفتنی است این بیانیه تاکنون به امضای این سایت های خبری رسیده است:



الف، رجانیوز، فردانیوز، عصر ایران، جهان نیوز، مشرق نیوز و تابناک



پس از انتشار این بیانیه رسانه های زیر نیز حمایت خود را از مفاد این بیانیه اعلام کردند:



شیعه آنلاین، بولتن نیوز، عماریون، پارسینه، 598