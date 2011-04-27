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۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۸:۴۷

29 مدرسه ایلام الکترونیکی شد

29 مدرسه ایلام الکترونیکی شد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام گفت: در طرح هوشمندسازی مدارس، 29 مدرسه ایلام الکترونیکی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، کلانتر بارانی ظهر چهارشنبه در محل این اداره اظهار داشت: این تعداد مدرسه در سال جاری در طرح هوشمندسازی الکترونیکی شده اند.

وی بیان داشت: علاوه بر این تعداد، بیش از 29 مدرسه دیگر توسط خود مدارس و اولیای دانش آموزان در حال الکترونیکی شدن است.

بارانی افزود: برای سال تحصیلی آینده تعداد مدارس الکترونیکی استان ایلام افزایش چشمگیری خواهد یافت.

وی عنوان کرد: هوشمند کردن مدارس روش مناسبی برای سوق دادن دانش‌آموزان به استفاده از توانایی‌های مغزی و ایجاد علاقه در دانش‌آموزان است.

کد مطلب 1299396

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