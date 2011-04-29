شماره های افراد حقیقی به طور خودکار در سامانه 118 ثبت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون در سامانه 118 استان تهران حدود 20 هزار شماره شغل خصوصی، چهار میلیون و 800 هزار تلفن حقیقی و صد هزار شماره تلفن دولتی به ثبت رسیده است. براین اساس چنانچه افراد تمایلی به ثبت تلفن ثابت خود در سامانه 118 نداشته باشند می توانند خواستار حذف شماره خود از این سامانه شوند که تنها در این صورت شماره موردنظر از لیست شماره‌های اعلامی 118 حذف می‌شود.

طبق اعلام مرکز خدمات مخابراتی تهران، شرکت مخابرات برای پاسخگویی به تماس‌های 118 سالیانه نزدیک به 8 میلیارد تومان هزینه می‌کند و این رقم صرفنظر از هزینه‌های جاری تنها به پیمانکاران اپراتوری 118 پرداخت می‌شود.

بیشترین درصد تماس‌های برقرار شده با 118 مربوط به دریافت شماره ‌های مشاغل است به نحوی که روزانه بطور متوسط از 500 هزار تماسی که با این سامانه گرفته می شود نزدیک به 80 درصد پاسخگویی‌ها به مشاغل مربوط می شود. به این ترتیب مخابرات بیش از 80 درصد 8 میلیارد هزینه سالانه 118 را صرف جذب مشتری و درآمد‌زایی برای مشاغلی می‌کند که تنها 5/4 درصد از مجموع شماره‌های 118 را شامل می‌شوند.

هزینه اعلام شماره تلفن در سامانه 118 برای مشاغل در تهران ماهانه 500 پالس تلفن ثابت شهری با احتساب هر پالس 7/44 ریال معادل 2 هزار و 235 تومان است که هر دو ماه یکبار از طریق قبوض تلفن ثابت از آنها اخذ می شود.

هزینه اعلام شماره تلفن مشاغل از سامانه 118 در شهرهای کشور متفاوت است به نحوی که این رقم در شهرهای بزرگ 300 پالس تلفن شهری، در شهرهای کوچک 200 پالس تلفن شهری و در شهرهایی که تنها دو مرکز مخابراتی دارند 100 پالس تلفن شهری محاسبه می شود.

به گزارش مهر، اعلام شماره مراکز و نهادهای دولتی توسط 118 رایگان است و هزینه ای از آنها اخذ نخواهد شد.