پارسیان تهران نماینده اصفهان را مغلوب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته شانزدهم از رقابتهای هندبال لیگ برتر باشگاه های کشور عصر امروز با برگزاری یک دیدار بین تیم های پارسیان تهران و فولاد نوین سپاهان اصفهان آغاز شد. در این دیدار که نیمه اول آن با تساوی 12 بر 12 به پایان رسیده بود، تیم پارسیان تهران با نتیجه 27 بر 24 نماینده اصفهان را از پیش رو برداشت و دومین شکست تیم نوین در دور برگشت لیگ برتر را رقم زد.

بدین ترتیب تیم پارسیان با کسب 10 امتیاز و یک پله صعود جای خود را با تیم رده نهمی دانشگاه صنعتی ارومیه جابجا کرد. روز پنجشنبه و در ادامه رقابت‌های هفته شانزدهم 5 مسابقه به شرح زیر برگزار می شود:

* دانشگاه صنعتی ارومیه - فولاد مبارکه سپاهان اصفهان

* ثامن الحجج سبزوار - جوونک کازرون

* مس کرمان- شهرداری زرند کرمان

* هپکو اراک - سنگ آهن بافق یزد

* ذوب آهن اصفهان - شهرداری شهر کرد