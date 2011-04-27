کمبود نیروی متخصص مهمترین نقص زیرساختی گردشگری است

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمدجعفر میرجلیلی عصر چهارشنبه در جلسه تخصصی مدیریت تور و تورگردانی اظهار داشت: یکی از موانع بسیار مهم در توسعه صنعت گردشگری ایران، عدم وجود زیرساخت ها و بسترهای مناسب است و البته یکی از این زیرساخت ها، وجود نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده در صنعت گردشگری است.

وی افزود: اگر به امر آموزش به شکل تخصصی و حرفه ای پرداخته شود، این امر منجر به برنامه ریزی صحیح، سرمایه گذاری های مناسب و استفاده بهینه از پتانسیل های این صنعت خواهد شد.

میرجلیلی ادامه افزود: استان یزد از بهترین نمونه های شهری با پتانسیل بالا در حوزه توریسم فرهنگی است بر همین اساس استفاده از این منابع نیازمند تبلیغات هدفمند و مدیریت تورهای گردشگری در قالب آموزش دوره های کارآفرینی تخصصی و کاربردی است.

وی با بیان اینکه هدف از طرح این دوره آموزشی، ایجاد اشتغال در قالب آموزش دوره‌ های کارآفرینی تخصصی و توسعه فعالیت ‌های تورگردانی است، گفت: با توسعه این فعالیت ‌ها، استفاده از ظرفیت ‌ها افزایش می ‌یابد و سرمایه جذب شده در افزایش تاسیسات و زیرساخت های صنعت گردشگری مورد استفاده قرار می ‌گیرد و به طور طبیعی توسعه صنعت توریسم و شغل ‌های وابسته، کارآفرینی را به دنبال دارد.

میرجلیلی عنوان کرد: این دوره که با دوره های قبلی کاملا متمایز بوده توسط موسسه کار و تامین اجتماعی با همکاری موسسه فرهنگی پژوهشی و آموزشی سیمای حقیقت و زیر نظر اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد برگزار شده است.

وی ادامه داد: این دوره در اجرای پروژه سراسری آموزش "کارآفرینی و مهارت های کسب و کار" و با هدف کاربردی کردن اطلاعات راهنمایان گردشگری، ترویج کسب و کار و کارآفرینی در حوزه توریسم یزد برگزار ‌شده است.

این دوره تخصصی به مدت 100 ساعت تعریف شده و 50 فراگیر در طول دو دوره آموزشی مجزا آموزش خواهند دید.

از ویژگی‌ ها و وجه تمایز این دوره با دوره‌ های قبلی، کاربردی کردن اطلاعات راهنمایان گردشگری است به همین دلیل بیش از 60 درصد دوره به صورت عملی اجرا خواهد شد.

در پایان این دوره پس از ارائه پروژه کاربردی توسط فراگیران، گواهینامه معتبر و مورد تایید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به آنها اعطا خواهد شد.