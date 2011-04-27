ثبت وقایع حیاتی در مهلت قانونی افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، محسن کرمی ظهر چهارشنبه در گردهمایی مدیران ثبت احوال کشور که در شهر سنندج برگزار می شود، در خصوص ثبت ولادت و فوت در مهلت قانونی گفت: ثبت ولادت و فوت در مهلت قانونی در سراسر استان های کشور افزایش پیدا کرده است .

وی ادامه داد: نیروهای ثبت احوال را در بیمارستان‌های که بالغ بر 15 ولادت در آنها رخ می‌دهد مستقر کرده‌ایم و در کنار این مهم ماموران ثبت احوال را هم به مناطق روستایی و عشایری برای ثبت وقایع حیاتی اعزام می کنیم تا مردم به راحتی بتوانند در زمینه ثبت وقایع حیاتی اقدام کنند.

معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور یادآور شد: با استقرار نیروهای ثبت احوال در آرامستانها زمینه برای ثبت به موقع فوت افراد فراهم می شود .

کرمی خاطرنشان کرد: باید تمامی ولادت‌ها و فوت در مهلت قانونی خود ثبت شود تا آمار و اطلاعات به روز باشد و بتوان از آن برای برنامه ریزی بهتر در کشور بهره برداری کرد.

وی به عکس ‌دار کردن شناسنامه دانش ‌آموزان بالای 15 سال اشاره کرد و گفت: باید از همین حالا کار را آغاز کنیم تا در شهریور و مهر که ترافیک کاری عکس‌دار کردن شناسنامه دانش آموزان واجد شرایط است به مشکل برخورد نکنیم.

معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور در پایان افزود: پیش نویس اصلاح قانون ثبت احوال ارائه شده و در اختیار مدیران کل ستادی و استانی قرار گرفته است.

همایش دو روزه مدیران کل ثبت احوال استان های مختلف با حضور معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال، نماینده ولی فقیه در استان، امام جمعه سنندج و استاندار کردستان از صبح امروز در سنندج آغاز به کار کرد و تا فردا ادامه خواهد داشت.