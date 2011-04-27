ایران در کیفیت و کمیت میزبانی پناهندگان رکورددار است

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، برنارد دویل در دیدار با مشاور استاندار و مدیر کل امور اتباع خارجی استان فارس گفت: ایرانیان باید به این امر افتخار کنند همان طور که این اقدامات برای ما غیر ایرانیها نیز مایه افتخار است.

وی ادامه داد: همه مسئولان امور پناهندگان در سطح جهان به نقش کلیدی و بی نظیر جمهوری اسلامی اذعان دارند و جمهوری اسلامی بسیار فراتر از اصول و چارچوبهای بین المللی عمل کرده است.

نماینده کمیسرعالی سازمان ملل در امور پناهندگان عنوان کرد: هرچند کشورها در انتخاب همسایه خود اراده ای ندارد اما کشورهای عراق و افغانستان خوشبخت هستند که همسایه جمهوری اسلامی ایران شده اند.

دویل ضمن تاکید بر سیاستهای اجرایی جمهوری اسلامی برای ساماندهی و مدیریت امور مهاجرین و پناهندگان، آمادگی کمیساریا را نسبت به همکاری و عملیاتی کردن طرح و برنامه های در دست اقدام از جمله فراهم کردن تسهیلات لازم برای بازگشت داوطلبانه اتباع از طریق افزایش مرکز اعزام سیار و ثابت اعلام کرد.

در این دیدار علی فرهادی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان فارس نیز ضمن اشاره به سابقه چند دهه گذشته حمایت جمهوری اسلامی ایران از پناهندگان گفت: بر خلاف سایر کشورها که در امر حقوق بشر شعار می دهند جمهوری اسلامی در چارچوب حقوق بشر اسلامی و اعتقادات دینی خود در مقام عمل به صورت مادی، معنوی بیشترین حمایت و اقدامات را در راستای حمایت و کمک به آوارگان و پناهندگان خارجی انجام داده به نحوی که این کمکها و خدمات در سطح جهانی بی همتا و بی نظیر بوده و هست.

وی ادامه داد: در جمهوری اسلامی توجه به حقوق انسانها تابع بازیهای سیاسی نیست بلکه بر اساس احکام الهی به این پدیده توجه و عمل می شود.

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان فارس تصریح کرد: به رغم اقدامات ارزنده که توسط جمهوری اسلامی ایران در این زمینه انجام شده نباید فراموش کنیم که این اتباع میهمانان کشور ما هستند و باید به طور جدی برای بازگشت آنها به کشورشان برنامه ریزی و اقدام کرد از این رو سازمانهای بین المللی باید ضمن مشارکت جدی و عملی برای کمک به پناهندگان در خاک جمهوری اسلامی ، امکانات لازم را در دو طرف مرز برای بازگشت داوطلبانه مهاجرین و پناهندگان به کشور خودشان یا کشور ثالث فراهم کنند.