نوجوانان ایران برابر ازبکستان متوقف شدند/ نخستین امتیاز بعد از دو بازی

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات هشت جانبه فوتبال زیر 17 سال جام ریاست جمهوری قزاقستان که از روز سه‌شنبه در شهر آستانا این کشور آغاز شده است، تیم فوتبال نوجوانان کشورمان عصر امروز چهارشنبه برابر تیم جوانان ازبکستان به تساوی بدون گل رضایت داد.

در این مسابقه که در ورزشگاه "آستانا آره‌نا" برگزار شد، شاگردان علی دوستی‌مهر که با رده سنی زیر 15 سال در این تورنمنت شرکت کرده‌اند، نتوانستند دروازه تیم حریف را باز کنند و در نهایت به نخستین امتیاز خود در این رقابت‌ها رسیدند.

تیم فوتبال نوجوانان ایران در نخستین دیدارش در گروه B مسابقات که سه شنبه شب برگزار شد، برابر تیم جوانان آذربایجان با نتیجه 2 بر یک شکست خورد. قربان علی‌اف(12 و 72) برای آذربایجان و رضا کرم‌‍الله(30) برای ایران گل زدند.

صحنه‌ای از دیدار امروز چهارشنبه تیم فوتبال نوجوانان ایران و ازبکستان

در سومین دیدار مرحله گروهی این رقابت‌ها شاگردان علی دوستی‌مهر عصر جمعه برابر تیم جوانان قزاقستان میزبان مسابقات به میدان می‌روند که پیش از این دیدار تیم‌های ازبکستان و آذربایجان به مصاف همدیگر می‌روند. تیم فوتبال زیر 17 سال قزاقستان در نخستین دیدارش برابر ازبکستان به تساوی یک بر یک رسیده بود و امشب در دومین دیدارش در این مسابقات برابر تیم آذربایجان به میدان می‌رود.

در گروه A مسابقات هشت جانبه زیر 17 سال جام ریاست جمهوری قزاقستان، تیم اوکراین با نتیجه 2 بر یک ترکیه را شکست داد و گرجستان با نتیجه 5 بر 3 از سد ارمنستان عبور کرد. امروز هم گرجستان با ترکیه دیدار می‌کند و اوکراین به مصاف ارمنستان می‌رود.

برنامه روز پایانی از مرحله گروهی این رقابت‌ها که عصر جمعه برگزار می‌شود، به شرح زیر است:

* گرجستان - اوکراین

* ارمنستان - ترکیه

* ازبکستان - آذربایجان

* ایران - قزاقستان

طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته از سوی مسئولان برگزاری مسابقات هشت جانبه زیر 17 سال جام ریاست جمهوری قزاقستان، روز شنبه هفته آینده تیم‌های چهارم هر گروه برای کسب عنوان هفتم مسابقات، تیم‌های سوم برای بدست آوردن عنوان پنجم، تیم‌های دوم برای رسیدن به مقام سومی و تیم‌های نخست برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف همدیگر می‌روند.