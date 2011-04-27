به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، علی سلاجقه ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اصفهانی بیان داشت: وظایف سنگینی در راستای حفاظت از منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، برای این سازمان تدارک دیده شده که این تکالیف مبتنی بر برنامه پنج‌ساله پنجم و قانون افزایش بهره‌وری تعیین شده است.

وی ادامه داد: قانون افزایش بهره‌وری تکالیف متعددی را برای منابع طبیعی و آبخیزداری تعیین کرده است.

رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با بیان اینکه حفاظت از این منابع از اهمیت زیادی برخوردار است، تاکید کرد: این سازمان اقدامات موثری برای حفاظت از منابع طبیعی کرده است.

وی با اشاره به اینکه حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی به عنوان یک امر مهم در سرلوحه کار‌های این سازمان قرار دارد، گفت: ارتقای ضریب حفاظت از کشور را مسئولان باید از 40 درصد به 90 درصد برسانند .

سلاجقه تصریح کرد: نیرو‌های این سازمان باید با انجام اقدامات موثر در راه حفاظت از عرصه‌های ملی تلاش کنند و این منابع را برای انتقال به نسل‌های آینده به صورت صحیح حفظ کنند.

وی اظهار داشت: نرم جهانی در بخش حفاظت از اراضی ملی کشور این بوده که به ازای هر دو هزار هکتار یک نفر از عرصه‌های منابع طبیعی حفاظت کنند.

رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با بیان اینکه این سازمان در عملیات اجرایی مکلف بوده که ضریب سرانه فضای سبز کشور را از 17 صدم به 25 صدم افزایش دهد، گفت: سرانه هر انسان از فضای سبز از یک هزار و 700 متر مربع به دو هزار و 500 متر مربع افزایش پیدا می کند.

وی با تاکید بر اینکه سالانه باید در 600 هزار هکتار از اراضی کشور جنگل‌کاری انجام شود، افزود: از وظایف این سازمان انجام عملیات آبخیزداری در سطح کشور بوده که با اجرای این طرح شهر‌های کشور از بحران‌های موجود نجات می یابد.