احمد مجتهد در گفتگو با مهر در مورد پیش بینی وضعیت قیمتها در بازار مسکن تا پایان امسال گفت: در حال حاضر بسیاری از افراد برای دریافت مسکن مهر ثبت نام کرده اند، بنابراین این افراد عملا متقاضی بازار مسکن نیستند و منتظرند که از طریق مسکن مهر خانه دار شوند.

رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه دولت منابع مالی خرید مسکن را محدود کرده است، افزود: بانک مرکزی به بانکها اجازه پرداخت وام خرید مسکن را نمی دهد و پرداخت این نوع وام تنها به بانک مسکن از طریق سپرده گذاری محدود شده است، بنابراین با توجه به شرایط فعلی به نظر می رسد که بازار مسکن در سال جاری مانند سال گذشته تغییر زیادی را شاهد نباشد.

حذف صفرها از پول ملی در شرایط تثبیت تورم

وی در مورد حذف صفرها از واحد پولی کشور عنوان کرد: حذف صفرها از پول ملی غیر قابل پیش بینی، غیر منتظره و عجیب و غریب نیست و در بسیاری از کشورهای دنیا انجام شده است، بانک مرکزی ایران هم از حدود 5 سال پیش مطالعاتی را در این زمینه انجام داده است.

به گفته مجتهد زمانی که کشوری به طور مزمن در یک دوره طولانی تورم داشته باشد، ارزش پول این کشور به شدت کاهش می یابد، در نتیجه نیاز به انتشار اسکناس درشت دارد، در عین حال هزینه انتشار اسکناس درشت روز به روز افزایش می یابد، بنابراین اگر بانک مرکزی با تمام قدرت چاپخانه های خود را به کار بیاندازد، قادر به تامین اسکناسهای مورد نیاز برای پرداختها نخواهد بود.

استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی با تاکید بر اینکه اسکناسهایی با حذف صفرها جایگزین مناسبی برای چاپ اسکناس است، تصریح کرد: کشورها مختلفی همچون فرانسه، ترکیه، روسیه، آذربایجان، کشورهای آمریکای لاتین و بسیاری دیگر از کشورها این کار را انجام داده اند و پول خود را تقویت کردند.

وی با اشاره به اینکه برخی از افراد معمولا نگران آثار منفی اجرای طرح حذف صفرها از پول ملی هستند، عنوان کرد: طرح حذف صفرها آثار منفی زیادی ندارد، منتهی اگر مثلا سه صفر از واحد پولی کشور حذف شود، بلافاصله باید اجزای ریال را که همان دینار است و در قانون پولی و بانکی سال 51 کشور وجود دارد، احیا شود؛ یعنی عنوان شود که یک ریالی برابر 100 دینار است، همانطور که در سالهای قبل دینار استفاده می شد.

مجتهد افزود: در اروپا هم وقتی یک یورو را معرفی کردند، بلافصله اعلام کردند که یک یورو برابر با 100 سنت است، در کشورهایی که حذف صفرها را انجام داده اند، اجزای پول نقش مهمتری را پیدا می کند و سکه ها نقش مهمی می یابند، هم اکنون در کشور سکه های 5 هزار ریالی داریم اما نباید رقم سکه ها به این حد برسد، بلکه باید کوچکتر بوده و اجزای ریزتری داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه زمان اجرای طرح حذف صفرها از پول ملی و برنامه ریزی های آن بسیار مهم است، عنوان کرد: این کار باید در شرایطی که نرخ تورم در حال کاهش است و یا در شرایطی که نرخ تورم به یک ثبات رسیده است، عملیاتی شود.

رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: در ایران هم اگر روند تورم به صورت کاهشی باشد، فرصت مناسبی برای اجرای طرح است، اما اگر روند نرخ تورم افزایشی است باید با احتیاط و در یک دوره زمانی این کار انجام شود.

وی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که آیا ایران دوره تورم مزمن را پشت سرگذاشته است، افزود: ما تا اندازه ای موفق شدیم که تورم را از حدود 20 درصد به حدود 10 درصد کاهش دهیم و اگر بتوانیم به کمتر از 10 درصد نرخ تورم را برسانیم، زمان مناسبی است که بگوئیم تورم را کنترل کرده ایم، و غول تورم مزمن را تا حدودی شکسته ایم.

به گفته مجتهد بر اساس قانون پولی و بانکی سال 51 دینار پول رسمی کشور است، برخی از کشورها با حذف صفرها از واحد پولی خود نام واحد پولی را تغییر داده اند، یا مثلا روسیه نام آن را روبل جدید گذاشت تا تفاوت بین روبل قدیم و جدید مشخص شود .

پول جدیدی باید ارائه شود

رئیس سابق پژوهشکده پولی وبانکی بانک مرکزی افزود: برای آنکه در پرداختهای مردم اشتباهی صورت نگیرد، بهتر است که پول جدید نام جدید و مشخصی داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه هزینه جمع آوری و چاپ اسکناسهای جدید جایگزین آنچنان زیاد نخواهد بود، گفت: عمر اسکناسهای کشور بین 4 تا 5 سال است، اما ایران دارای یکی از بزرگترین چاپخانه های اسکناس در ایران است، زمانی که این چاپخانه جدید راه اندازی می شد، قرار بود که تمام کشورهای آسیای میانه سفارش چاپ اسکناس خود را به این چاپخانه ارائه کنند.

مجتهد تصریح کرد: با چاپ اسکناسهای درشت، اسکناسهای ریز بیشتری جمع آوری می شود، در نتیجه ایران با تمام قدرت اسکناس چاپ می کند و هر 4 سال یکبار هم مجبور است که به دلیل فرسودگی آنها را عوض کند. حجم اسکناسهای فرسوده با توجه به حجم چاپ اسکناس در چاپخانه های اسکناس در کشور یک مقدار زیاد هم شده است و ظرف 2 تا 3 سال اگر تمام اسکناسهای فرسوده جمع آوری شود، هزینه ای ندارد.

وی در مورد تعداد صفرهایی که می تواند از پول ملی کشور حذف کرد، گفت: این کار تا مقدار زیادی به نظر دولت یا تصمیم گیری آنها بستگی دارد، البته پیش از این بانک مرکزی حذف سه صفر را بررسی کرده بود که با توجه به روند تورمی به نظر می رسد به حذف 4 صفر مطلوب تر است.