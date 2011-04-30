به گزارش خبرنگار مهر، تلاش برای تولید گوشی موبایل در کشور و برآوردن نیاز مشترکان با گوشی های داخلی از سال 85 و با افزایش تعرفه واردات گوشی آغاز شد اما این پروژه که شروع آن با انعقاد تفاهمنامه میان وزارت صنایع و چهار تولیدکننده داخلی بود در عمل به شکست انجامید.

تصمیم دولت برای حمایت از تولید داخل تنها منجر به افزایش قاچاق گوشی موبایل به کشور و سیطره گوشی های چینی در بازار شد. اما هم اکنون شرکت ارتباط همراه گویا اروند با تولید ماهیانه 150 هزار گوشی "جی ال ایکس" به نوعی سعی دارد به گوشه ای از نیاز کشور برای استفاده از گوشی وطنی پاسخ دهد.



عبدالرضا مریداوی رئیس هیئت مدیره ارتباط همراه گویا اروند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به راه اندازی فاز جدید خط تولید گوشی کاملا ایرانی – جی ال ایکس – از ابتدای امسال اظهار داشت: تا شهریورماه سال 90 حدود 12 مدل گوشی ایرانی وارد بازار می کنیم و بعد از آن تمام تلاش خود را برای تولید سالیانه 5 میلیون دستگاه گوشی در کشور بکار می بندیم.

وی با اشاره به سهم 10 درصدی گوشی های ایرانی جی ال ایکس در بازار کشور و با اشاره به نیاز سالانه 13 میلیونی گوشی در ایران اضافه کرد: هم اکنون به صورت ماهیانه 150 هزار دستگاه گوشی داخلی در کشور تولید می کنیم که با ورود به فاز جدید ابتدا ماهیانه 300 هزار گوشی و سپس نزدیک 400 هزار دستگاه گوشی به صورت ماهیانه تولید خواهیم کرد تا 30 درصد سهم بازار را در سال 91 از آن این گوشی های ایرانی کنیم.

مریداوی با تاکید بر اینکه گوشی های جی ال ایکس با رعایت کامل استانداردهای روز دنیا و مطابق با پیشرفته ترین فناوری ها تولید می شود گفت: با تولید این گوشی ها ایران جزء کشورهای صاحب این فناوری قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: خط تولید گوشی جی ال ایکس توسط بخش خصوصی و با سرمایه گذاری یک میلیون دلاری در سال 85 راه اندازی شده و امید می رود با افزایش این گوشی ها در بازار از حجم گوشی های قاچاق و گوشی های بی نام و نشان چینی کاسته شود.