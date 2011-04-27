کمیته کاری مشترک سفارت ایران در لبنان و استانداری تهران تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در استان تهران، مرتضی تمدن عصر چهارشنبه در جلسه کارگروه سرمایه گذاری استان تهران که با حضور غضنفر رکن آبادی سفیر ایران در لبنان، آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران، مدیران کل و رؤسای دستگاههای اجرایی عضو کارگروه برگزارشد، افزود: استان تهران با توجه به ظرفیتها و توان بالای تجاری و اقتصادی، آمادگی کامل برای سرمایه گذاری با حضور سرمایه گذاران، صنعتگران و تجار استان تهران و لبنان، می تواند زمینه های مناسب کاری میان بخشهای خصوصی را فراهم کند.

225 فرصت سرمایه گذاری در استان تهران شناسایی تنظیم، ترجمه و چاپ شده است

وی با ذکر اینکه 225 فرصت سرمایه گذاری نیز در استان تهران، شناسایی، تنظیم و به زبان انگلیسی ترجمه و چاپ شده، تصریح کرد: استان تهران در بخشهایی چون صنعت برق، ایجاد مراکز گردشگری و فرهنگی، توسعه مترو، حمل و نقل شهری، آب و فاضلاب و ساخت مجتمع های گردشگری، آماده سرمایه گذاری در لبنان است .

تهران آماده پذیرش توریسم سلامت است

استاندار تهران خاطرنشان کرد: با توجه به توان، ظرفیت و دانش بالای کادر پزشکی و وجود امکانات و زیرساختهای مناسب در مراکز درمانی و بیمارستانی، تهران آماده پذیرش توریسم سلامت است.

وی با اشاره به اینکه استان تهران با در اختیار داشتن 38 درصد گلخانه های کشور، رتبه اول تولید گل زینتی را به خود اختصاص داده است، یادآور شد: با وجود بیش از 19 هزار کارشناس و کارشناس ارشد عضو نظام مهندسی، انتقال دانش فنی در بخش کشاورزی از تهران به دیگر کشورها، به خصوص لبنان، یکی از مزیتهای استان تهران به شمار می آید.

تمدن به دانش و کارایی شرکتهای مقتدر انبوه ساز مسکن در استان تهران که به صورت صنعتی اقدام به ساخت مسکن در داخل و خارج از کشور می کنند نیز اشاره کرد و یاد آور شد: وجود صنعتگران ممتاز بین المللی در بخشهای مختلف، از جمله صنایع غذایی، می تواند زمینه های حضور قدرتمند اقتصادی تهران در لبنان را فراهم کند.

زمینه سازی ورود صنعتگران و تجار استان تهران به لبنان

سفیر ایران در لبنان نیز در این جلسه گفت: سفارت ایران در لبنان با تمام توان به دنبال زمینه سازی ورود صنعتگران و تجار استان تهران به لبنان است.

رکن آبادی با اشاره به اینکه سفارت ایران به دنبال تحول اساسی در روابط اقتصادی و تجاری دو کشور است، افزود: سفارتخانه ایران، آماده حمایت همه جانبه و کامل جهت توسعه تجارت میان ایران و لبنان است.

وی تصریح کرد: لبنان در بخش صنایع کشاورزی، غذایی، ساخت مجتمع های تفریحی، هتلها، شهربازی، پارک آبی، صنایع دارو سازی، ساختمان سازی، سد سازی، صنعت برق و خطوط فاضلاب، به دنبال جذب سرمایه گذار است.

رکن آبادی تأکید کرد: استان تهران می تواند در این زمینه ها سرمایه گذاری نموده و توان بالای صنعت، دانش و تجارت خود را در لبنان به نمایش بگذارد.