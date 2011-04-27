درخواست انقلابیون بحرین درباره اعدام معترضین/ سازمان ملل کاری کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، فعالان و حقوقدانان بحرین در گفتگو با این شبکه خواستار اقدام عاجل مجامع بین المللی برای جلوگیری از اعدام مخالفان شدند.

این فعالان ضمن ابراز نگرانی از محاکمه های سریع حکومت آل خلیفه و صدور حکم احتمالی اعدام برای هفت تن از معترضان به جرم کشتن نیروهای امنیتی، خواستار کمک مجامع جهانی در این باره شدند.

فعالان سیاسی بحرینی صدور احکام اعدام برای معترضان را در راستای سیاست ارعاب مخالفان از سوی رژیم آل خلیفه دانستند و تصریح کردند: محاکمه هایی که بوسیله رژیم صورت می گیرد به دور از نظارت سازمانهای حقوقی است.

این فعالان تاکید کردند: مقامات رژیم بحرین به گونه ای سریع درباره محاکمه مخالفان عمل می کنند که با موارد مشابه در این باره تفاوت چشمگیری دارد به طوری که حتی به وکلا اجازه بررسی دقیق پرونده و تهیه دفاعیه را نمی دهند و هیچ نظارت بین المللی یا داخلی در این باره وجود ندارد.

فعالان مذکور بیان کردند: احکام اعدام احتمالی با هیچ معیار عادلانه و اعلامیه جهانی حقوق بشر که به تصویب بحرین هم رسیده است مطابقت ندارد.

این فعالان بحرینی تصریح کردند: دادگاه های کنونی با قوانین داخلی و قانون اساسی هم مغایرت دارد، زیرا همه احکام از سوی قوه مجریه صادر می شود.

شایان ذکر است که قرار است که فردا درباره برخی از معترضان حکم اعدام صادر شود اتهامی که علیه این افراد وجود دارد کشتن نیروهای امنیتی است.