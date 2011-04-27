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۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۲۰:۴۹

مسابقات سراسری قرآن و عترت دانشجویان در یاسوج برگزار می شود

مسابقات سراسری قرآن و عترت دانشجویان در یاسوج برگزار می شود

یاسوج - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه آزاد یاسوج از برگزاری مسابقات سراسری قرآن و عترت دانشجویان، طلاب و استادان دانشگاههای کشور در یاسوج خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، عطا افتخاری عصر چهارشنبه در نشست ستاد برگزاری این مسابقات گفت: این مسابقات که شانزدهمین دوره مسابقات قرآن دانشگاهیان کشور است، خردادماه آینده به میزبانی این دانشگاه برگزار می شود.

وی بیان کرد: 400 قاری ممتاز در رشته های حفظ، قرائت، عترت، نهج البلاغه و سیره عملی معصومین (ع) سوم تا پنجم خرداد ماه در یاسوج با هم رقابت می کنند.

افتخاری عنوان کرد: برگزاری محفل انس با قرآن، برپایی نمایشگاه صنایع دستی و گردشگری از دیگر برنامه های جنبی این مسابقات است.

وی تصریح کرد: برگزاری این مسابقات در دانشگاه آزاد یاسوج به ارتقای تجربه و دانش قاریان و حافظان این استان کمک خواهد کرد.

کد مطلب 1299486

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