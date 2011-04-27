مسابقات سراسری قرآن و عترت دانشجویان در یاسوج برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، عطا افتخاری عصر چهارشنبه در نشست ستاد برگزاری این مسابقات گفت: این مسابقات که شانزدهمین دوره مسابقات قرآن دانشگاهیان کشور است، خردادماه آینده به میزبانی این دانشگاه برگزار می شود.

وی بیان کرد: 400 قاری ممتاز در رشته های حفظ، قرائت، عترت، نهج البلاغه و سیره عملی معصومین (ع) سوم تا پنجم خرداد ماه در یاسوج با هم رقابت می کنند.

افتخاری عنوان کرد: برگزاری محفل انس با قرآن، برپایی نمایشگاه صنایع دستی و گردشگری از دیگر برنامه های جنبی این مسابقات است.

وی تصریح کرد: برگزاری این مسابقات در دانشگاه آزاد یاسوج به ارتقای تجربه و دانش قاریان و حافظان این استان کمک خواهد کرد.