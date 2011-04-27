  1. استانها
  2. تهران
۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۹:۴۳

ستاد پیشگیری و اطفاء حریق از جنگلها و مراتع استان تهران تشکیل شد

ستاد پیشگیری و اطفاء حریق از جنگلها و مراتع استان تهران تشکیل شد

شهرستانهای تهران - خبرگزاری مهر: ستاد پیشگیری و اطفاء حریق از جنگلها و مراتع استان تهران با نزدیک شدن فصل گرما و به منظور هماهنگی های لازم جهت جلوگیری از آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی، تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر در استان تهران، عصر چهارشنبه این ستاد، با حضور اعضایی از اداره کل  منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، نمایندگانی از اداره کل مدیریت بحران استانداری و سازمان جهاد کشاورزی استان تهران تشکیل جلسه داد.

در این جلسه، پس از بحث و بررسی پیرامون راهکارهای مناسب جهت اقدامات پیشگیرانه از حریق در جنگلها و مراتع و تأکید بر تعامل بین دستگاهی و تامین اعتبارات مورد نیاز جهت تأمین تجهیزات و ادوات لازم، مقرر شد در جلسه آتی ستاد، سازمانهایی از قبیل آتش نشانی، شهرداری، نیروهای مسلح و شبکه پنجم سیما حضور یابند.

در این جلسه همچنین بر اطلاع رسانی و فرهنگسازی و برگزاری کلاسهای آموزشی نیز تاکید شد.

کد مطلب 1299500

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها