ستاد پیشگیری و اطفاء حریق از جنگلها و مراتع استان تهران تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در استان تهران، عصر چهارشنبه این ستاد، با حضور اعضایی از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، نمایندگانی از اداره کل مدیریت بحران استانداری و سازمان جهاد کشاورزی استان تهران تشکیل جلسه داد.

در این جلسه، پس از بحث و بررسی پیرامون راهکارهای مناسب جهت اقدامات پیشگیرانه از حریق در جنگلها و مراتع و تأکید بر تعامل بین دستگاهی و تامین اعتبارات مورد نیاز جهت تأمین تجهیزات و ادوات لازم، مقرر شد در جلسه آتی ستاد، سازمانهایی از قبیل آتش نشانی، شهرداری، نیروهای مسلح و شبکه پنجم سیما حضور یابند.

در این جلسه همچنین بر اطلاع رسانی و فرهنگسازی و برگزاری کلاسهای آموزشی نیز تاکید شد.