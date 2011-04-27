سرگذشت پژوهی 8400 شهید مازندران تکمیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار مفید اسماعیلی سراجی بعد از ظهر چهارشنبه در نخستین جلسه شورای فرهنگ عمومی مازندران در استانداری افزود: تنها تکمیل، جمع آوری و تدوین سرگذشت پژوهی هزار و 980 شهید باقی مانده است.

وی خاطر نشان کرد: همچنین پرونده سه هزار شهید استان ظرف دو ماه گذشته اسکن شده و تا پایان آذرماه، پرونده تمامی شهدای مازندران اسکن می شود.

مسئول ستاد کنگره بزرگداشت سرداران، امیران و 10 هزار شهید مازندران با اشاره به اینکه تاکنون بیش از 300 ساعت از فیلم های رزمندگان استان در دوران دفاع مقدس تهیه شده است تصریح کرد: کل استان جمع آوری شده در حوزه شهدای استان، بیش از یک میلیون برگ است.

وی با بیان اینکه 10 هزار و 800 ساعت مصاحبه از خانواده شهدای استان در قالب نوار کاست تهیه شده است افزود: 138 هزار عکس از شهداء و 120 هزار عکس از رزمندگان استان در کنگره جمع آوری شده است.

اسماعیلی با اشاره به برگزاری 12 یادواره تخصصی و قشری نظیر یادواره شهدای مخابرات، پدافند هوایی و جامعه پزشکی سال گذشته در مازندران گفت: امسال قصد داریم یادواره شهدای آماد و پشتیبانی و شهدای ترور را در استان برگزار کنیم.

وی با بیان اینکه مازندران در حوزه برگزاری یادواره های شهدا در سطح برتر کشور قرار دارد افزود: هزار و 132 یادواره شهید سال گذشته در مازندران برگزار شد.

این مسئول کنگره سرداران مازندران با اشاره به فراهم شدن مقدمات برگزاری اجلاسیه کنگره سرداران و ده هزار شهید مازندران در استانداری، پیش بینی کرد این اجلاسیه سال 92 برگزار شود.