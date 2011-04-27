برخورد مسئولان مازندران با شوراها مناسب نیست

به گزارش خبرنگار مهر در قائمشهر، رضا محسن پور عصر چهارشنبه در همایش "شهر، شورا، توسعه" در سالن اجتماعات خانه جوان این شهر با اشاره به عدم استقبال و حضور کمرنگ مسئولان، مدعوین در این همایش افزود: متاسفانه تعامل و برخورد نامطلوب دستگاههای اجرایی با شوراها به یک اپیدمی در مازندران مبدل شده است.

وی خاطر نشان کرد: جای بسی تاسف است که اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان برای ملاقات با مسئولان اجرایی استان باید از چند ماه قبل وقت بگیرند.

رئیس شورای اسلامی مازندران همچنین از شبکه استانی مازندران به واسطه عدم پوشش فعالیتها و عملکردهای شوراها انتقاد کرد و افزود: در طی چند سالی که رئیس شورای اسلامی استان بوده، صدا و سیمای مازندران برنامه خاصی برای شوراها نداشته است.

محسن پور همچنین از نابسامانی در نحوه تخصیص منابع اعتبارات برای سفرهای استانی دولت به استان ابراز ناخرسندی کرد و گفت: مشخص نیست این اعتبارات برچه اساسی و به کدام یکی از شهرهای استان تقسیم شده است.

به گزارش مهر، از مجموع بیش از 30 مقاله ارسالی به دبیرخانه همایش، 12 مقاله برتر به چاپ رسید و چهار مقاله منتخب به صورت سخنرانی ارائه شد.

مازندران دارای 52 شهر و سه هزار و 40 روستای دارای سکنه است.