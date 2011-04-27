2800 دانشجوی لرستانی آموزش های فنی و حرفه ای فرا گرفتند

علی تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: این تعداد دانشجو در مراکز آموزش فنی و حرفه ای و جوار دانشگاه آموزش های فنی و حرفه ای را فرا گرفته اند.

وی با اشاره به راه اندازی مراکز جوار دانشگاه در استان لرستان خاطر نشان کرد: هدف از راه اندازی این مراکز آموزش و ارتقا سطح فنی و کاربردی دانشجویان است.

کارشناس مهارتهای پیشرفته اداره کل فنی و حرفه ای استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری 20 دوره آموزش کارآفرینی در دانشگاهها و مراکز علمی استان در سال گذشته عنوان کرد: هدف از برگزاری این دوره های آموزشی آماده کردن دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی و افراد جویای کار در استان است.

تیموری ادامه داد: در این دوره های آموزشی بیش از 400 دانشجوی لرستانی شرکت داشته اند.