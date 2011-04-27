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۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۲۱:۱۴

2800 دانشجوی لرستانی آموزش های فنی و حرفه ای فرا گرفتند

2800 دانشجوی لرستانی آموزش های فنی و حرفه ای فرا گرفتند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: کارشناس مهارتهای پیشرفته اداره کل فنی و حرفه ای استان لرستان گفت: در سال گذشته تعداد دو هزار و 800 دانشجوی لرستانی مهارتهای فنی و حرفه ای را فرا گرفتند.

علی تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: این تعداد دانشجو در مراکز آموزش فنی و حرفه ای و جوار دانشگاه آموزش های فنی و حرفه ای را فرا گرفته اند.

وی با اشاره به راه اندازی مراکز جوار دانشگاه در استان لرستان خاطر نشان کرد: هدف از راه اندازی این مراکز آموزش و ارتقا سطح فنی و کاربردی دانشجویان است.

کارشناس مهارتهای پیشرفته اداره کل فنی و حرفه ای استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری 20 دوره آموزش کارآفرینی در دانشگاهها و مراکز علمی استان در سال گذشته عنوان کرد: هدف از برگزاری این دوره های آموزشی آماده کردن دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی و افراد جویای کار در استان است.

تیموری ادامه داد: در این دوره های آموزشی بیش از 400 دانشجوی لرستانی شرکت داشته اند.

کد مطلب 1299520

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