بخش کشاورزی استان زنجان رشد قابل قبولی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان محمدعلی کریمی در نشست صمیمی فعالان کشاورزی رویکرد جهاد کشاورزی در سال 89 را بسیار خوب عنوان کرد و افزود: درصد رشد و توسعه کشاورزی در استان زنجان به علت تولیدات بالایی که در حوزه کشاورزی در بافت روستایی داشت بالاتر از متوسط کشاورزی کشور است.

وی اظهار داشت: وضعیت شاخص های اقتصادی در بحث کشاورزی نشان دهنده مطلوبیت نسبی است که میزان تولید ناخالص کشوری کمتر از سهم جمعیت است که با 1.34 جمعیت کشور زیر یک درصد سهم داخلی کشور است اما در کشاورزی این وضعیت متفاوت است.

معاون برنامه ریزی استانداری خاطرنشان کر : تبدیل سیستم سنتی به مکانیزاسیون در دستور کار است که سهم بسیار زیادی از اراضی دیم و آبی را در راندمان دارد و در افزایش تولید و اقتصاد بسیار موثر خواهد بود .

کریمی در ادامه گفت: شیر یارانه ای از اواخر اسفند سال گذشته قطع شد و بعد از تعطیلات نوروزی با مدیریت درست و کارشناسی شده 70 درصد ارتقای توزیع شیر یارانه را داشت که توزیع شیر در سال گذشته 50 درصد بوده است.

وی افزود: سهمیه سوخت استان در سالجاری افزایش پیدا کرد و در بخشهای مختلف کشاورزی توزیع شده و همه شرکتها با سامانه ای که تعریف شده از سهمیه خود بهره مند خواهند شد و سوخت 350 تومانی زمان بندی ندارد و بدون محدودیت دریافت و جذب می شود.

معاون برنامه ریزی استانداری گازرسانی به واحدهای تولیدی را از رویکرد دولت در سال 90 یاد کرد و گفت: واحدهای گلخانه، مرغداری و دامداری زمینه لازم را دارند.

کریمی افزود: بیمه، روستاییان را با تسهیلات خوبی تحت پوشش قرار می دهد و با پرداخت مبلغ کم از بیمه بازنشستگی و درمان برخوردار می شوند و لذا توسعه تجهیزات هم در دستور کار است.

وی در پایان تصریح کرد: قیمت گذاری مرغ از اواخر سال گذشته شروع شده و حمایت از این بخش در دستور کار است و قیمت مرغ شناوری و رقابتی است و قیمت مصوب در کشتارگاه تا پایان خرداد ماه سال 90 اعلام خوهد شد .