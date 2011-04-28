بزرگداشت "سی امین سالگرد تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی" برگزار می شود

کارشناس روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی استان چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: به منظور بزرگداشت یکم تیرماه سی امین سالروز تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی به فرمان امام خمینی(ره) برنامه های ویژه ای در استان برگزار می شود.

حسین ضامنی با بیان اینکه برای برنامه ریزی بهتر ستادی متشکل از مدیرکل، معاونین اداری و مالی و فرهنگی و پژوهشی و برخی کارشناسان تشکیل می شود، تصریح کرد: باید بازتاب سه دهه تلاش و جهاد در عرصه فرهنگ دینی سازمان تبلیغات اسلامی در جامعه نمایان شود.

وی با بیان اینکه هیچ دستورالعملی از مرکز برای اول تیرماه ابلاغ نشده است، افزود: این استان برای گرامیداشت اول تیرماه برنامه های ویژه ای برگزار خواهد کرد.

ضامنی این برنامه ها را برگزاری نشست خبری، تهیه و تولید نماهنگ و پخش از صدا و سیمای استان و شرکت مدیران در برنامه های رادیو و تلویزیون برای تبیین اهداف و برنامه های سازمان اعلام کرد.

حسین ضامنی همچنین برپایی نمایشگاه از سه دهه فعالیت فرهنگی، تبلیغات محیطی، ارائه عملکرد 30 ساله و برگزاری گردهمایی برای خانواده ها را از دیگر برنامه ها برشمرد.

