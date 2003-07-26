يارانه ها در كشور به اقشار مرفه جامعه تعلق مي گيرد

مرتضي خير آبادي در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهرافزود : يكي از بحث هاي مهم در كشور ما ، نا تواني بكار گيري و تقسيم يارانه هاست كه بايد در قبال آن سياست شفاف توزيعي وجود داشته باشد و به عبارتي بكوشيم اقشار كم درآمد جامعه را تحت پوشش بيشتر قرار دهيم .

وي اظهار داشت : يكي از معضلات در كشور هم پوشاني بين سازمانها و به خصوص در بخش تامين اجتماعي است كه اين امر سبب شده كه چندين سازمان در كشور يك كار را دنبال كنند .

خيرآبادي ادامه داد: 90 درصد جمعيت كشور تحت پوشش بيمه هستند ، اما آماري كه به تازگي ارائه شده نشان مي دهد كه تعداد دفترچه هاي بيمه صادر شده 2 ميليون از جمعيت بيمه شده كشور بيشتر است كه اين امر نشان مي دهد كه يك نفر همزمان از چند بيمه استفاده مي كند.

وي با اشاره به نبود صندوق بيمه حمايت از زنان خانوار و كودكان آواره در كشور گفت : با وجود اينكه با كمبود صندوق هاي بيمه اي در كشور مواجه هستيم ، اما سازمانهايي وجود دارند كه همگي يك كار بي هدف را دنبال مي كنند و در واقع در مبحث حمايت از اقشار محروم جامعه موازي كاري زيادي وجود دارد .