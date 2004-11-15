گزارش آژانس بر «عدم انحراف» ايران در فعاليت هاي هسته اي تاكيد دارد // اميدواريم اين پرونده از اين پس صرفا «تحت پادمان» و با روالي «عادي» پيگيري شود // گزارش عليه اسلام آباد تند است // اين متن مثبت ارتباطي با توافق تهران و اروپا ندارد

وي به خبرنگار "مهر" گفت : مدير كل در اين گزارش «عدم انحراف» ايران در تمامي فعاليت هاي هسته اي را كه تاكنون صورت گرفته ، مورد تاكيد قرار داده است.

اين مقام ضمن اينكه به عدم انتشار جزئيات اين گزارش تاكيد داشت ، افزود : در اين گزارش تاكيد شده كه اين نتيجه گيري بر اساس «اظهارات ايران» و نيز « بازرسي» هاي بعمل آمده از سوي آژانس محقق شده است.

به گفته اين مقام ، محمدالبرادعي در گزارش خود تاكيد كرده كه اظهار نظر قاطع درباره اين موضوع كه ايران به صورت « قطعي» ، هيچ گاه انحرافي از مسير صلح آميز نداشته ، احتياج به زمان و بررسي هاي بيشتر دارد ؛ كه البته اين موضوع امري طبيعي و مانند برخورد عادي آژانس با پرونده فعاليتهاي هسته اي بقيه كشورها است.

وي اين اظهارنظر مديركل را در دوراني كه پرونده هسته اي ايران مورد رسيدگي قرار گرفته است ، بسيار مثبت ارزيابي كرد و گفت :البرادعي در عين حال ضمن بيان گاه شماري از كل پرونده هسته اي ايران در آژانس ، برخي موارد در اين زمينه را كه مربوط به گذشته مي شود ، مورد انتقاد قرار داده است.

اين مقام آژانس بين المللي انرژي اتمي با اشاره به اين موضوع كه گزارش امروز ، عليه پاكستان بسيار تند خواهد بود ، ابراز اميدواري كرد كه با همكاري اسلام آباد ، ابهامات باقي مانده هم برطرف شود.

وي پيش بيني نظر شوراي حكام درباره اين گزارش را غير ممكن دانست ؛ اما تاكيد كرد : در مواردي اينچنين پرونده هسته اي كشورها صرفا «تحت پادمان» و با روالي «عادي» پيگيري مي شود.

گفتني است مارك گازدكي سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز پيشتر گفته بود كه گزارش آژانس درباره فعاليت هاي هسته اي ايران به گفتگوهاي تهران و اتحاديه اروپايي وابسته نيست و به گفتگوهاي ايران و سه كشور اروپايي ارتباطي ندارد.

" اولي يوها هايننون" مدير بخش پادمانهاي منطقه اي آژانس بين المللي انرژي اتمي هم در گفتگو با"مهر" تاكيد داشت :در نوشتن گزارش تلاش كرده است كه بي طرفي خود را حفظ كند .

وي با رد تحت فشار بودن براي تهيه گزارش گفته بود: در نوشتن گزارش تلاش كرده است "بي طرفي" خود را حفظ كند.