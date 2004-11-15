اتحاديه اروپايي از تصميم ايران براي تعليق غني سازي اورانيوم استقبال كرد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه،اين ديپلمات اروپايي همچنين گفت: بيانيه اي رسمي ازسوي سه كشورمذاكره كننده اروپايي، انگليس فرانسه و آلمان با تهران امروزدوشنبه صادر خواهد شد.

بنابراين گزارش، آژانس بين المللي انرژي اتمي روزيكشنبه نامه اي رسمي ايران مبني برموافقت تهران با تعليق غني سازي اورانيوم دريافت كرده است.

ديپلماتهاي ايراني درآژانس بين المللي انرژي اتمي پيشتراعلام كرده بودند تهران نامه اي را به دفترآژانس بين المللي دروين پايتخت اتريش فرستاده است.