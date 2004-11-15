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۲۵ آبان ۱۳۸۳، ۱۰:۴۶

در واكنش به توافق اخير تهران با درخواست اروپائيان ؛

اتحاديه اروپايي از تصميم ايران براي تعليق غني سازي اورانيوم استقبال كرد

يك ديپلمات اروپايي گفت كه اتحاديه اروپايي روزگذشته از تصميم ايران براي تعليق كامل غني سازي اورانيوم درازاي همكاري با اروپا استقبال كرده است.

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه،اين ديپلمات اروپايي همچنين گفت: بيانيه اي رسمي ازسوي سه كشورمذاكره كننده اروپايي، انگليس  فرانسه و آلمان با تهران امروزدوشنبه صادر خواهد شد.

بنابراين گزارش، آژانس بين المللي انرژي اتمي روزيكشنبه نامه اي رسمي ايران مبني برموافقت تهران با تعليق غني سازي اورانيوم دريافت كرده است.

ديپلماتهاي ايراني درآژانس بين المللي انرژي اتمي پيشتراعلام كرده بودند تهران نامه اي را به دفترآژانس بين المللي دروين پايتخت اتريش فرستاده است.

لازم به ذكر است كه ديپلماتهاي نزديك به گفتگو هاي ايران واروپا روز گذشته اعلام كردند ايران با تاكيد بر هدف اعتماد سازي در فعاليتهاي صلح آميز هسته اي درخواست اروپا براي تعليق غني سازي اورانيوم را پذيرفته است.

 

کد مطلب 129963

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