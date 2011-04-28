پیام شهدا اتحاد و خودباوری است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سردار غلامرضا غیب پرور شب چهارشنبه در مراسم گرامیداشت شهدای اقلیتهای مذهبی فارس گفت: همکاری و اتحاد تمامی اقلیتهای مذهبی در دفاع از خاک کشور ظرفیت عظیم و مبارکی برای جمهوری اسلامی ایران است که طی سالهای گذشته شاهد این ظرفیت بزرگ بودیم.

فرمانده سپاه فجر استان فارس یادآور شد: در دوران دفاع مقدس همگان با شور و اشتیاق آمدند و ما امروز به یمن همین شهدا در کنار یکدیگر جمع شدیم.

در ادامه این مراسم نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی گفت: هیچکس از ما توانایی صحبت کردن در خصوص شهدا را ندارد چراکه شهدا دوستی با خداوند را به اثبات رساندند.

سیامک نور صدق تصریح کرد: بی شک خیزش و حرکت ضد استکباری منطقه مدیون خون شهدای انقلاب اسلامی است.

وی تصریح کرد: بهترین الگوی اداره یک کشور استفاده از راه ادیان توحیدی است که رمز موفقیت ایران اسلامی نیز در همین امر است.