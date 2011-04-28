  1. استانها
  2. فارس
۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۲۳

غیب پرور:

پیام شهدا اتحاد و خودباوری است

پیام شهدا اتحاد و خودباوری است

شیراز - خبرگزاری مهر: دبیر کل کنگره سرداران و 14 هزار و 600 شهید استان فارس مهمترین پیام خون شهدا را اتحاد وخودباوری دانست.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سردار غلامرضا غیب پرور شب چهارشنبه در مراسم گرامیداشت شهدای اقلیتهای مذهبی فارس گفت: همکاری و اتحاد تمامی اقلیتهای مذهبی در دفاع از خاک کشور ظرفیت عظیم و مبارکی برای جمهوری اسلامی ایران است که طی سالهای گذشته شاهد این ظرفیت بزرگ بودیم.

فرمانده سپاه فجر استان فارس یادآور شد: در دوران دفاع مقدس همگان با شور و اشتیاق آمدند و ما امروز به یمن همین شهدا در کنار یکدیگر جمع شدیم.

در ادامه این مراسم نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی گفت: هیچکس از ما توانایی صحبت کردن در خصوص شهدا را ندارد چراکه شهدا دوستی با خداوند را به اثبات رساندند.

سیامک نور صدق تصریح کرد: بی شک خیزش و حرکت ضد استکباری منطقه مدیون خون شهدای انقلاب اسلامی است.

وی تصریح کرد: بهترین الگوی اداره یک کشور استفاده از راه ادیان توحیدی است که رمز موفقیت ایران اسلامی نیز در همین امر است. 

کد مطلب 1299648

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه