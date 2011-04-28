اطلاع رسانی شفاف بستر رضایت شهروندان را فراهم می کند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سید علی آقازاده پیش از ظهر پنج شنبه همزمان با آغاز به کار پایگاه خبر ی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج اظهار داشت: اطلاع رسانی شفاف و به موقع از عملکرد مدیران ضمن ایجاد فضای همدلی بستر امیدواری شهروندان را از عملکرد مدیران شهری فراهم می کند.
وی با بیان اینکه اعتماد مردم بهترین سرمایه برای پیشبرد اهداف و خدمتگزاری به مردم است افزود:شهرداری کرج از تمام ابزار ها برای نیل به اهداف خود که همانا رضایت شهروندان است بهره خواهد برد.
این مسئول ادامه داد: در این راستا "پایگاه خبری مدیریت شهری کرج" با هدف تقویت جریان اطلاع رسانی صحیح و به موقع از عملکرد مجموعه شورا و شهرداری کرج و ایجاد روابط بهینه با رسانه ها آغاز به کار کرد.
وی بیان کرد: تلاش می شود تا با همراهی اصحاب رسانه در این کلانشهر بستر تعامل و مشارکت هر چه بیشتر شهروندان با مجموعه مدیریت شهری فراهم شود.
شهردار کلانشهر کرج در پایان اظهار امیدواری کرد تا با استفاده از شیوه های نوین اطلاع رسانی شاهد پویایی هر چه بیشتر سازمان و افزایش امیدواری شهروندان به رفع مشکلات شهری باشیم.
پایگاه خبری مدیریت شهری در کرج راه اندازی شد
روز جاری همزمان با نهم ادریبهشت ماه روز ملی شوراها و در راستای اطلاع رسانی صحیح و به موقع،پایگاه خبری مدیریت شهری کرج با حضور شهردار این کلانشهر آغاز به کار کرد.
در عصر کنونی همزمان با تغییر مدل های ارتباطی و ضرورت بهره گیری از شیوه های نوین اطلاع رسانی و در راستای پاسخگویی به نیاز اقشار مختلف جامعه اهمیت حضور پر رنگ در فضای مجازی دو چندا ن می شود.
ایجاد سایت های خبری و خبرگزاریها سبب شده تا کار خبررسانی با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان بر اساس تحولات و رویدادهای شهری،کشوری و بین المللی دنبال شود.
بدیهی است برای دیده شدن عملکرد و فعالیت های مجموعه مدیریت شهری باید از ساده ترین،تاثیرگذارترین،ارزان ترین و در دسترس ترین گزینه های ارتباطی بهره برد.
در این راستا "پایگاه خبری مدیریت شهری کرج" در چهار چوب منافع،امنیت و اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و با هدف انعکاس لحظه به لحظه اخبار ایران کوچک پا به عرصه اطلاع رسانی گذاشت .
تولید و ارسال صحیح و به موقع اخبار مجموعه شورای اسلامی و شهرداری کلانشهر کرج ،ایجاد پایگاهی به منظور افزایش آگاهی های عمومی در خصوص مسایل شهری و ارتقای فرهنگ شهروندی ،معرفی پتانسیل و سیاستگذاری شورا و شهرداری کرج در راستای جلب مشارکت های مادی و معنوی و معرفی هر چه بیشتر ظرفیت ها،پتانسیل ها و دستاوردهای استان مستعد و تازه تاسیس البرز و مرکز آن شهر کرج از جمله اهداف این پایگاه خبری است.
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