اطلاع رسانی شفاف بستر رضایت شهروندان را فراهم می کند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سید علی آقازاده پیش از ظهر پنج شنبه همزمان با آغاز به کار پایگاه خبر ی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج اظهار داشت: اطلاع رسانی شفاف و به موقع از عملکرد مدیران ضمن ایجاد فضای همدلی بستر امیدواری شهروندان را از عملکرد مدیران شهری فراهم می کند.

وی با بیان اینکه اعتماد مردم بهترین سرمایه برای پیشبرد اهداف و خدمتگزاری به مردم است افزود:شهرداری کرج از تمام ابزار ها برای نیل به اهداف خود که همانا رضایت شهروندان است بهره خواهد برد.

این مسئول ادامه داد: در این راستا "پایگاه خبری مدیریت شهری کرج" با هدف تقویت جریان اطلاع رسانی صحیح و به موقع از عملکرد مجموعه شورا و شهرداری کرج و ایجاد روابط بهینه با رسانه ها آغاز به کار کرد.

وی بیان کرد: تلاش می شود تا با همراهی اصحاب رسانه در این کلانشهر بستر تعامل و مشارکت هر چه بیشتر شهروندان با مجموعه مدیریت شهری فراهم شود.

شهردار کلانشهر کرج در پایان اظهار امیدواری کرد تا با استفاده از شیوه های نوین اطلاع رسانی شاهد پویایی هر چه بیشتر سازمان و افزایش امیدواری شهروندان به رفع مشکلات شهری باشیم.

پایگاه خبری مدیریت شهری در کرج راه اندازی شد