دانشگاه فردوسی مشهد همایش زبان و ادبیات فارسی برگزار می کند

عابدین واحدیان - مدیر همکاریهای علمی و بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر، اضافه کرد: این همایش، هفتمین سمپوزیوم روابط ایران و ترکیه است که یک سال در ترکیه و یک سال در ایران برگزار می شود.

وی افزود: در روزهای 26 و 27 اردیبهشت ماه جاری، به همت گروه تاریخ دانشکده زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد، این همایش با موضوع زبان و ادبیات فارسی برپا می شود.

واحدیان گفت: استادانی از دانشگاه های کشور ترکیه و ایران که به این همایش، مقالاتی در زمینه تاریخ مشترک ایران و ترکیه با موضوع زبان و ادبیات فارسی ارسال کرده اند، در همایش حضور خواهند داشت.

وی خاطر نشان کرد: دانشجویان ایرانی با گرایش های تاریخ و زبان ادبیات فارسی نیز در هفتمین همایش روابط ایران و ترکیه شرکت می کنند.

به گزارش مهر، همایش مذکور با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد، بنیاد تاریخ ترکیه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می شود.

