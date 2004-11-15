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۲۵ آبان ۱۳۸۳، ۱۱:۱۱

اين هفته در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس صورت مي گيرد:

سئوالات 8 نماينده از وزراي كشور ، اطلاعات و امور خارجه

كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در جلسه‌ي روز سه‌شنبه سوالات 8 نماينده‌ سبزوار، قائم‌شهر، تهران، تبريز، بوشهر و اردبيل را با حضور سه تن از وزراي كشور، اطلاعات و امور خارجه بررسي خواهد كرد.

به گزارش خبرنگارپارلماني "مهر"،جلسات اين هفته كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس فقط به برررسي سئوالات نمايندگان از وزيران اطلاعات ، كشورو خارجه اختصاص دارد .

كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي فردا سه‌ شنبه سؤال محمدشاهي عربلو نماينده رباط كريم، احمد بزرگيان نماينده سبزوار ، سؤال ولي رعيت نماينده قائم ‌شهر، سوادكوه و جويبار، سؤال عليرضا زاكاني نماينده تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر از وزير كشور، سؤال اكبر اعلمي نماينده تبريز، اسكو و آذرشهر، سؤال اكبر اعلمي نماينده تبريز، اسكو و آذرشهر،  سؤال شكراله عطارزاده نماينده بوشهر، گناوه و ديلم ازموسوي لاري وزير كشوررا موردبررسي قرارمي دهد .

سؤال نادران نماينده تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر از وزير اطلاعات و سؤال نورالدين پيرموذن نماينده اردبيل، نير و نمين از وزير امور خارجه نيز از ديگر دستورات كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس است .

کد مطلب 129977

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