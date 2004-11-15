سئوالات 8 نماينده از وزراي كشور ، اطلاعات و امور خارجه

به گزارش خبرنگارپارلماني "مهر"،جلسات اين هفته كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس فقط به برررسي سئوالات نمايندگان از وزيران اطلاعات ، كشورو خارجه اختصاص دارد .
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي فردا سه شنبه سؤال محمدشاهي عربلو نماينده رباط كريم، احمد بزرگيان نماينده سبزوار ، سؤال ولي رعيت نماينده قائم شهر، سوادكوه و جويبار، سؤال عليرضا زاكاني نماينده تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر از وزير كشور، سؤال اكبر اعلمي نماينده تبريز، اسكو و آذرشهر، سؤال اكبر اعلمي نماينده تبريز، اسكو و آذرشهر، سؤال شكراله عطارزاده نماينده بوشهر، گناوه و ديلم ازموسوي لاري وزير كشوررا موردبررسي قرارمي دهد .
سؤال نادران نماينده تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر از وزير اطلاعات و سؤال نورالدين پيرموذن نماينده اردبيل، نير و نمين از وزير امور خارجه نيز از ديگر دستورات كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس است .
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