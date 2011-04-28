فعلان عرصه دین و فرهنگ در زنجان تجلیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام علی دشتکی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران افزود : به صورت طبیعی همه انسانها در تلاش هستند که برای عمران،‌آبادانی و سعادت خود برنامه ریزی کنند و این برنامه ریزی می تواند سرنوشت انسانها در آینده رقم زند .

وی با بیان اینکه در نظام اسلامی برنامه ریزی هم برای دنیا و هم آخرت انسانهاست یادآور شد: برنامه ریزی در نظام اسلامی هم پیشرفت و تعالی انسان در دنیا و هم سعادت وی در آخرت را رقم می زند .

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان ادامه داد: هرکس هرگونه اندیشه ای که داشته باشد طبیعتاً آینده اش بر اساس آن شکل می گیرد .

حجت الاسلام دشتکی با اشاره به اینکه توسعه، عمران و آبادانی مادی و معنوی انسان منوط به برنامه ریزی است تصریح کرد: برنامه ریزی فرهنگی نقش به سزایی در زندگی انسان دارد .

وی ابراز داشت: برنامه ریزی در حوزه فرهنگی از ضرورتهای انکارناپذیر عصر حاضر است و این مساله چه برای آنهایی که اولویت اول شان مادیات است و چه برای آنهایی که مادیات را پله رسیدن به معنویت می دانند از اهمیت به سزایی برخوردار است .

دشتکی گفت: در برهه های مختلف حکومتها و حتی ملت ها به انحنای مختلف در مقابل هم قرار گرفته اند و اینها بر اساس اندیشه ها و باورهای خود در روبروی هم صف آرایی کرده اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان افزود: همین امر باعث شده که فاصله ها و این تفاوتها رنگ بیشتری به خود بگیرد و برخی ها خود را حاکم و فاتح همه موضوعات بدانند.

حجت الاسلام دشتکی افزود: انسانی که در جامعه توحیدی زندگی می کند باید خود را ملزم و پایبند به یک سری حقوق در جامعه ای که در آن زندگی می کند، بکند و از اینها ما به نام احکام الهی،‌احکام دینی و اسلامی نام می بریم و به همین خاطر جهان اسلام و نظام توحیدی قاعدتاً بر یک سری از ارزشهایی استوار است که سعادت انسانها را تضمین می کند که از این امر به جبهه حق یاد می شود .

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: در عصر حاضر از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به جبهه حق تعبیر می شود و با توجه به متقتضیات زمان و پیشرفتهایی که در حوزه های مختلف صورت می گیرد امروز دشمن نیز با تغییر شیوه هایش به جنگ فرهنگی روی آورده است .

حجت الاسلام دشتکی ابراز داشت: امروز شیوه های جنگ ها عوض شده و دشمن با ابزارهای مختلف درصدد بی هویت کردن ملت هاست و در چنین برهه ای همچنان که افسران و متخصصان زبده ا ی لازم است که ملت و جامعه را از تهاجم دشمن نجات دهد و ارزشهای فرهنگی را حفظ کند و در این بین شناسایی افراد متخصص و تاثیرگذار امری بسیار مهم به شمار می رودو در این راستا در چند سال اخیر حرکتهای بسیار خوبی دراستان زنجان صورت گرفته که از جمله انها تجلیل از فعالان عرصه های فرهنگی ،دینی ، هنری و تولیدات ، اهل قلم، فکر و اندیشه است .

وی با اشاره به اینکه هدف از این همایش سامان دادن و به خط کردن جبهه حق و شناسایی و مرتبط کردن افراد فعال در جبهه جنگ نرم بوده و بعد از شناسایی،‌ارتباط و انسجام لازم در بین این افراد صورت می گیرد و راهبردهایی که در قرآن و سیره اهلبیت (ع) برای مقابله با دشمنان اندیشه های دینی لازم است صورت می گیرد .

حجت الاسلام دشتکی خاطرنشان کرد: امروز تهاجم جبهه حق علیه جبهه باطل را شاهد هستیم و اگر با برنامه ریزی حرکت شود شاهد اتحاد و انسجام تمام کشورهای جهان اسلام خواهیم بود.

وی جهت دادن تولیدات حوزه دین و نظارت دقیق بر تولیدات و حمایت از فعالیتهای فرهنگی و الگو قرار دادن افراد تاثیرگذار ‌ و تقویت جبهه حق را از اهداف چهارمین همایش تجلیل از فعالان عرصه های فرهنگی و دینی استان زنجان ذکر کرد.

در این همایش که در روز سه شنبه 13 اردیبهشت ماه سالجاری در محل فرهنگسرای امام (ره) برگزار می شود از 70 فعال عرصه فرهنگی و دینی استان تجلیل می شود .

