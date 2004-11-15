  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۵ آبان ۱۳۸۳، ۱۱:۱۰

مدير بخش نفت وگاز شركت ايزوايكو درگفت و گو با "مهر" :

برندگان مناقصه فازهاي 15 و 16 پارس جنوبي تا 10 روز آينده اعلام مي شوند

مدير بخش نفت وگاز شركت ايزوايكو گفت : برندگان مناقصه فازهاي 15 ، 16 پارس جنوبي تا 10 روز آينده و فازهاي 17 ، 18 ، 19 و 20 نيز تا قبل از پايان سال جاري مشخص مي شوند .

احمد مهري در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي "مهر" افزود :  ارزش اين مناقصه درحدود 2/2 تا 5/2 ميليارد دلار است .
وي تاكيد كرد : در اين مناقصه 5 گروه از شركت ها كه گروه اول شركت كشتي سازي و فراساحل با همكاري چند شركت خارجي از كشورهاي انگليس، ژاپن و كره و چند شركت داخلي، در گروه دوم نيز شركت سازمان گسترش ونوسازي صنايع  ايران ، شركت پتروپارس باهمكاري يك شركت خارجي درمناقصه شركت كرده اند.
 وي گفت : شركت صدرا  نيز با همكاري يك شركت هلندي در گروه سوم، شركت تكنيك با همكاري شركت O1 و شركت تاسيسات دريايي در گروه چهارم و در گروه پنجم نيز بنياد مستضعفان با همكاري يك شركت روسي در مناقصه حضور دارند.
وي افزود : پاكت هاي محتوي پيشنهادات شركت كنندگان در فاز 15 و 16 پارس جنوبي روز پنج شنبه گشايش يافت و توسط كارفرماي اين شركت مورد بررسي قرار گرفت .
وي  اضافه كرد : شركت ايزوايكو در بخش فني اين مناقصه توانست مقام اول را كسب كند .
وي گفت : برنده اين مناقصه از نظر مالي هنوز به طور قطعي مشخص نشده است اما شركت ايزوايكو ، تكنيك ، صدرا و پتروپارس به ترتيب مقام اول تا چهارم را كسب كرده اند .

کد مطلب 129984

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها