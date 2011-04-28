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۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۲۹

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امضای 8 توافقنامه همکاری بین مالزی و چین/ اعلام محورهای مهم همکاری

امضای 8 توافقنامه همکاری بین مالزی و چین/ اعلام محورهای مهم همکاری

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: همزمان با سفر نخست وزیر چین به مالزی روز پنجشنبه هشت توافقنامه همکاری به امضای مقام های رسمی دو کشور رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه استار چاپ مالزی، این توافقنامه ها در حضور "ون جیابائو" نخست وزیر چین و "نجیب عبدالرزاق" نخست وزیر مالزی در پوتراجایا به امضا رسید.

براساس این گزارش، آموزش عالی، همکاریهای اقتصادی وتجاری، ترافیک،توسعه منابع انسانی درصنعت فناوری اطلاعات، مهندسی، مخابرات، زیرساخت شبکه و همکاری بین دو دانشگاه از جمله موضوعات مورد توافق بین دو کشور است.

نخست وزیر چین در دومین سفر رسمی خود به مالزی عصر روز چهارشنبه برای یک سفر دو روزه و در قالب یک گروه 118 نفره از جمله چهار تن از وزرای دولت این کشور وارد مالزی شد. 

نخست وزیر چین روز جمعه به سفر 2 روزه خود به مالزی پایان خواهد داد واین کشور را به مقصد جاکارتا برای دیدار و گفتگو با مقامات اندونزیایی ترک خواهد کرد.
کد مطلب 1299842

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